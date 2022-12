Musk bo odstopil po odkritju nespametneža, ki ga bo hotel. naslediti

Novi lastnik twitterja Elon Musk bo odstopil s položaja predsednika uprave, »takoj ko bom našel nekoga dovolj nespametnega, da bo vzel službo.« V nedeljo je na svojem družbenem omrežju, ki ga je kupil za 44 milijard dolarjev, sam razpisal anketo o tem in v dvanajstih urah je več kot 57 odstotkov udeležencev glasovalo za njegov odhod. 51-letni prelomni podjetnik in izumitelj pa je naznanil, da bo tudi po tem vodil ekipe za programe in strežnike.

51-letni »absolutist svobode govora« medtem nadaljuje z razkrivanji pretekle cenzure v povezavi z zveznim preiskovalnim uradom FBI in zdaj tudi Pentagonom. Ameriška zvezna policija je twitterju za prikrivanje pisanj o škandaloznem računalniku sina demokratskega predsedniškega kandidata – in zdaj predsednika - Joeja Bidna podarila več kot tri milijone davkoplačevalskih dolarjev, v San Franciscu pa so, kot kaže, sodelovali tudi s propagando ameriškega obrambnega ministrstva v svetu.

Ustanovitelj Tesle, SpaceX-a in Starlinka je na twitterju razpisal anketo in izgubil. Foto Ntb Via Reuters

V povezavi s Pentagonom so pri twitterju vplivali javno mnenje v Jemnu, Siriji, Iraku in Kuvajtu, je objavil Interceptov Lee Fang, ki so mu dovolili tridnevni dostop do dokumentov. Več kot petdeset računov v arabskem jeziku je »razširjalo določena sporočila«, vsaj enemu pa so stanfordski strokovnjaki pripisali umetno inteligenco za človeškim obrazom. S Pentagonom naj bi sodeloval tudi facebook, zdaj meta, vsaj pri twitterju pa interno dopisovanje kaže ugibanja, ali ni bilo takšno sodelovanje v nasprotju z njihovimi pravili.

Obveščanje arabske in druge javnosti o zločinih teroristične Islamske države za ameriške oblasti ni sporno, saj stojijo nasproti dezinformacijskim kampanjam Rusije, Kitajske in drugih držav, bolj problematično je za družbena omrežja. Republikanci, ki bodo kmalu prevzeli vodstvo predstavniškega doma, se bojijo za ustavno zagotovljeno svobodo govora in napovedujejo sekanje glav. Pričakovati je, da bosta v prvi vrsti njihovih napadov zaradi državnega vplivanja na družbena omrežja direktor FBI-ja Christopher Wray in demokratski pravosodni minister Merrick Garland.

Direktorja FBI-ja Christopherja Wraya čakajo neprijetna vprašanja. Foto Amanda Andrade-rhoades/Reuters

Musk trdi, da je že odstranil velik del »botov«, kot imenujejo spletne robote, a nekateri komentatorji verjamejo, da so tisti, ki jih še ni, vplivali tudi na glasovanje o njegovem odstopu.