Musk oproščen prevare vlagateljev

Porota v San Franciscu je v petek sklenila, da Elon Musk s svojimi tviti iz leta 2018 o privatizaciji proizvajalca električnih avtomobilov Tesla s pomočjo savdskih investitorjev ni ogoljufal vlagateljev. Posel namreč ni bil izveden, vlagatelji pa so Muska tožili zaradi prevare.

Porota je odločitev sprejela po manj kot dveh urah posvetovanja po treh tednih sojenja, na katerem so Muska zasliševali skupaj osem ur. 51-letnega Muska na sicer kratkem branju sodbe ni bilo, se pa je nanjo odzval na Twitterju, ki je od lani v njegovi lasti. »Hvala bogu, modrost ljudstva je prevladala,« je tvitnil.

Odvetnik oškodovanih vlagateljev Nicholas Porritt je izrazil razočaranje nad sodbo, potem ko je v sklepnem nagovoru poroto prosil, naj Musku izreče opomin, sicer bo nadaljevanje podobno nepremišljenih ravnanj povzročilo anarhijo.

Porotniki so Muskova zagotovila, da je verjel, da je denar iz savdskega javnega investicijskega sklada zagotovljen, ocenili kot verodostojne. Podvomili so tudi v to, da bi bilo Muskovo tvitanje edini razlog za nihanje cene Teslinih delnic v desetdnevnem obdobju avgusta 2018, ki je bilo obravnavano v tej zadevi.

Teslini vlagatelji so Musku očitali, da jih je zavedel s tvitom 7. avgusta 2018, v katerem je zatrdil, da ima zagotovljena finančna sredstva za privatizacijo družbe Tesla, čeprav se je izkazalo, da za posel, ki bi stal od 20 do 70 milijard dolarjev, ni dobil denarja.

Porota je morala odločiti, ali je Musk s svojimi tviti ravnal nepremišljeno in na način, ki je škodoval delničarjem Tesle. Če bi ga spoznala za krivega, bi moral Musk morda plačati za več milijard dolarjev odškodnine.

Če je tvit slab, še ne pomeni, da gre za goljufijo

Muskov odvetnik Alex Spiro je sicer priznal, da so bili tviti iz leta 2018 tehnično netočni. »Vendar samo zato, ker je tvit slab, še ne pomeni, da gre za goljufijo,« je poudaril.

Musk je na sodišču razložil, da je verjel, da so sredstva za privatizacijo oziroma umik delnic z borze zagotovljena. Svoj prvi tvit iz avgusta 2018 je zagovarjal kot dobronameren. »Nisem imel nobenega slabega namena. Moj namen je bil narediti pravo stvar za vse delničarje,« je poudaril.