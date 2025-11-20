Musk se je udeležil večerje v Beli hiši s saudskim princem in Donaldom Trumpom

Elon Musk se je v torek udeležil večerje v Beli hiši, kjer je ameriški predsednik Donald Trump gostil saudskega princa Mohameda bin Salmana, poroča tiskovna agencija Reuters. Dogodka so se udeležili tudi ustanovitelj podjetja Amazon Jeff Bezos, generalni direktor podjetja Apple Tim Cook, ustanovitelj podjetja Nvidia Jensen Huang in nogometaš Christiano Ronaldo.

Trumpa so na večerji spremljali Melania Trump, podpredsednik J. D. Vance in njegova žena Usha Vance, državni sekretar Marco Rubio ter namestnik vodje osebja Bele hiše Stephen Miller. »Ta soba je polna največjih voditeljev sveta,« je po navedbah revije People dejal 79-letni predsednik.

Musk se je v Beli hiši pojavil prvič, odkar je aprila odstopil s položaja vodje Urada za vladno učinkovitost (Doge) in zanetil vojno s Trumpom, ki je trajala več mesecev. Naznanil je tudi ustanovitev lastne politične stranke, na družbenem omrežju X pa kritiziral predsednikove nepremišljene fiskalne odločitve.

Trump je nato zagrozil, da bo Muskovim podjetjem odvzel več milijard dolarjev finančne podpore. Spor je najbolj škodoval podjetju Tesla, njegovemu ugledu, prodaji in vrednosti delnic, so po navedbah Reutersa ocenili analitiki.

Predsednik Donald Trump, Elon Musk z ustanoviteljem podjetja Nvidia Jensenom Huangom in drugimi udeleženci večerje. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Musk je pred sporom republikanca goreče podpiral že med predsedniško kampanjo in postal njegov tesni svetovalec. Po ocenah nekaterih ameriških medijev bi lahko vrnitev Muska v Belo hišo pomenila tudi obnovitev prijateljstva med tehnološkim mogotcem in ameriškim predsednikom. Musk in Trump sta se sicer zadnjič srečala v javnosti septembra na pogrebni slovesnosti konservativnega aktivista Charlieja Kirka.