Musk zavrnil poravnavo z jamarjem, ki ga je označil za pedofila

Zaslonski posnetek spornega Muskovega tvita Vernonu Usworthu. FOTO: Tweeter

Unsworth je zavrnil nekoristno podmornico

Musk je Unswortha označil za pedofila in posljevalca otrok, čeprav ni imel nobenega dokaza za takšno trditev.

Vernon Unsworth med reševalno akcijo julija 2018 na Tajskem. FOTO: Panu Wongcha - Um/Reuters

Nobenih dokazov o pedofiliji ni

Ker je ustanovitelj in solastnik Teslezavrnil poravnavo, se bo tretjega decembra na sodišču soočil z jamarjem, ki ga toži zaradi klevetanja, poroča STA. Musk je namreč julija lani Unswortha potem, ko je ta zavrnil njegovo pomoč pri reševanju tajskih dečkov, v tvitih označil za pedofila oziroma je zapisal, da je »pedo guy«. Sedaj mora jamski reševalec živeti s to neupravičeno stigmo.Musk se je poskušal v reševalno akcijo dvanajstih tajskih dečkov in njihovega trenerja, ki so ostali ujeti v poplavljeni podzemni jami, vključiti tako, da je ponudil mini podmornico svojega podjetja Space X. Unsworth je ponudbo po oceni, da podmornice v tesnih in zavitih poplavljenih rovih ne bi mogli uporabiti, zavrnil na precej žaljiv način. Dejal je, da gre zgolj za Muskovo javnomnenjsko potezo in da naj si podmornico vtakne nekam, kjer ga bo bolelo. Musk mu je vrnil s »pedo fantom«.Ustanovitelj Tesle se je pozneje sicer poskušal opravičevati in je razlagal, da v Južni Afriki, od koder izvira, »pedo guy« ne pomeni pedofila, ampak je običajna zmerljivka za groznega starega moškega. Unswortha naj ne bi poskušal obtožiti pedofilije. A se je septembra 2018 še bolj zapletel, ko je novinarju časopisa BuzzFeedv elektronski pošti Unswortha označil za »posiljevalca otrok«, ki da je prišel na Tajsko živet zato, da si je lahko tam dobil dvanajstletno nevesto.Unsworthov odvetnik bo Muskove tvite in elektronsko pošto predložil sodišču kot dokaz, obenem pa bo poskušal dokazati, da so bile njegove obtožbe povsem neutemeljene. Že časopis BuzzFeed je namreč poizvedoval in preiskoval ozadje 63-letnega Vernona Unswortha in ugotovil, da v Veliki Britaniji ni imel nikakršne kazenske kartoteke, na Tajskem pa je v času Muskovih obtožb živel s 40-letno partnerko, ki je novinarju zatrdila, da njena zveza z Unsworthom traja zadnjih sedem let. Nobenih dokazov o morebitni pedofiliji Vernona Unswortha torej niso odkrili.