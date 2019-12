Muzej novinarstva v Washingtonu zaradi finančnih težav zapira vrata

Muzej, ki je skušal prikazati sodobno zgodovino skozi oči novinarjev, je med drugim vsak dan prikazoval naslovnice 1000 časopisov z vsega sveta. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters



Američani ne ločijo več med dejstvi in izmišljotinami

Zasebna novinarska fundacija Freedom Forum je prodala stavbo, v kateri je v ameriški prestolnici Washington od leta 2008 deloval muzej novinarstva Newseum. Stavbo je kupila univerza John Hopkins za 372,5 milijona dolarjev, muzej pa bodo v torek zaprli.Nekdanji predsednik Newseumaje dejal, da je zaprtje muzeja veliko razočaranje za vse tiste, ki jim je mar za svobodo tiska, a kaj ko je takih vse manj.Zasebni muzej, ki je deloval v stavbi na aveniji Pensilvanija med Belo hišo in kongresom, je za vstop računal 25 dolarjev, zato je privabil le šolske izlete in turiste. Za domačine in večino obiskovalcev so namreč bolj privlačni subvencionirani muzeji Smithsonian in druge znamenitosti, ki so zastonj.Muzej, ki je skušal prikazati sodobno zgodovino skozi oči novinarjev, je med drugim vsak dan prikazoval naslovnice 1000 časopisov z vsega sveta, nagrajene članke in fotografije, zgodovino svobode govora in gibanja za državljanske pravice, gibanja za pravice žensk in homoseksualcev, pa tudi zanimivosti, kot so vpliv komikov na razvoj družbe in razstavo fotografij predsedniških psov.Fundacija Freedom Forum iz Virginije napoveduje, da bo poslanstvo nadaljevala v drugih oblikah. Naslovnice svetovnih časopisov bodo dostopne na spletu, na letališčih Ronald Reagan in Dulles pa sta že odprti razstavi Berlinski zid, ki ji bo sledila razstava zgodovine gibanja za volilno pravico žensk. Razstava zgodovine boja za pravice homoseksualcev pa se seli v Muzej popularne kulture v Seattle.Newseum so odprli leta 2008, ko je svet zajela velika finančna kriza, ki je hudo prizadela časopise. Predsednik ZDAje medije označil za sovražnike ljudstva, Američani ne ločijo več med dejstvi in izmišljotinami ali teorijami zarote, zato je zaprtje muzeja novinarstva, kot poudarjajo komentatorji, povsem odraz časa in razmer.