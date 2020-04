Na ameriški frontni črti covida-19

New York – Ko se dr. Emilio Calabrese zvečer vrača iz bolnišnice v newyorškem Bronxu v manhattanski hotel, ki je odprt samo za zdravnike, ljudje na ulicah obstanejo in ploskajo. »Zelo ganljivo je,« je kirurg, ki deluje v Denverju, povedal v telefonskem ­pogovoru za Delo.Vsak dan vstane od petih zjutraj, da pravočasno prispe v zdravniški center Montefiore medicinske fakultete Alberta Einsteina v enem od predelov New Yorka, ki ga je covid-19 najbolj prizadel. V hotelsko sobo se vrne pozno zvečer. V času, ko je v ZDA z novim koronavirusom okuženih več kot milijon ljudi, mrtvih pa več od padlih Američanov v vietnamski vojni, ...