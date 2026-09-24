Na ameriški letalonosilki obravnavali osem poskusov samomora

Na ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln so med več kot polletno napotitvijo na morju med bojnimi operacijami na Bližnjem vzhodu obravnavali osem poskusov samomora, izhaja iz pisma vršilca dolžnosti ameriškega sekretarja mornarice Hunga Caa, ki ga je pridobila televizijska mreža CNN.

Kot poroča CNN, je Hung Cao podatek o poskusih samomorov razkril v pisnih odgovorih na vprašanja demokratske senatorke in članice senatnega odbora za oborožene sile Kirsten Gillibrand o morali in duševnem zdravju posadke ladje USS Abraham Lincoln.

Cao je v pismu, ki ga je na senatorko naslovil v torek, zapisal, da se podatek nanaša na posadko letalonosilke, njenega letalskega krila in spremljevalnih ladij. Izpostavil je tudi, da med napotitvijo noben pripadnik mornarice ni storil samomora.

Poročila o slabšanju življenjskih razmer in slabem duševnem zdravju na krovu letalonosilke so v ZDA odmevala v javnosti ter sprožila kritike na račun vojne proti Iranu. Člani njene posadke so prvič stopili na kopno v začetku septembra, ko se je ladja po 286 dneh na morju zasidrala na Tajskem.

Po navedbah CNN je stopnja poskusov samomora med mornarji udarne skupine letalonosilke USS Abraham Lincoln skladna s stopnjo v celotni aktivni sestavi mornarice v letu 2024, kar je sicer zadnje leto, za katero je Pentagon objavil podatke o samomorih.

Omenjenega leta so v ameriški mornarici obravnavali 356 poskusov samomora med približno 337.000 aktivnimi mornarji. Televizijska mreža poroča še, da je bilo v okviru udarne skupine Lincoln na več ladjah napotenih od 6000 do 7000 ameriških mornarjev. Spomnila je, da je letalonosilka več kot šest mesecev ostala na morju brez vplutja v pristanišče, medtem ko je izvajala intenzivne bojne operacije proti Iranu.

Demokratski člani ameriškega senata so avgusta od obrambnega ministra ZDA Peta Hegsetha zahtevali pojasnila v zvezi z razmerami na krovu letalonosilke Abraham Lincoln, potem ko so se pojavila poročila o pomanjkanju zalog, okvarjenih vodovodnih napeljavah in duševnih stiskah posadke po mesecih neprekinjene plovbe.