Na Bavarskem žalujejo za žrtvami napada z nožem

Grozljivo dejanje usmerjeno proti vsemu človeštvu in vsem veram

Na Bavarskem danes žalujejo za žrtvami petkovega napada z nožem v mestu Würzburg, v katerem so bili ubiti trije ljudje, pet pa je huje ranjenih. To je bil napad na vse ljudi in vse vere, je danes v odzivu na napad sporočila nemška vlada. Po besedah notranjega ministramotiv napadalca še vedno ni znan.»Preiskave bodo razkrile, kaj je vodilo morilca iz Würzburga. Gotovo je eno: njegovo grozljivo dejanje je usmerjeno proti vsemu človeštvu in vsem veram,« je danes na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik nemške vladePo besedah notranjega ministra Horsta Seehoferja motiv za napad še vedno ni jasen, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Končna ocena motiva zločina še ni mogoča, zato trenutno ne moremo ničesar izključiti. Preiskave na zvezni in državni ravni potekajo s polno hitrostjo,« je Seehofer dejal za nedeljsko izdajo časopisa Bild.Bavarska danes žaluje za žrtvami napada, v katerem je bilo ranjenih 15 ljudi, od tega pet huje. Bavarski ministrski predsednikje odredil, da zastave spustijo na pol droga. »Dogodki so nepredstavljivi in šokantni,« je dejal. Zahvalil se je prebivalcem, ki so se v petek poskušali soočiti s storilcem in ga zadržati v središču mesta.Napada je osumljen 24-letni Somalijec, ki ga je policija obvladala in aretirala. Moški se je zdravil v psihiatrični bolnišnici.