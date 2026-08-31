Na Bledu se bo trlo visokih gostov. Kateri med njimi najbolj izstopajo?

Kdo so najvidnejši obrazi 21. izvedbe Blejskega strateškega foruma? Na Bled prihajajo predsedniki držav in vlad iz širše regije, Nobelova nagrajenka ter vrsta uglednih diplomatov in strokovnjakov. Péter Magyar, madžarski premier FOTO: Marton Monus/Reuters Najvidnejši obraz tokratnega foruma bo gotovo madžarski premier Péter Magyar, ki je s stranko Tisza na aprilskih parlamentarnih volitvah končal 16 let dolgo vladavino Viktorja Orbána, med katero je Madžarska postala najbolj problematična članica Evropske unije. Magyarjeva vlada je od prvega dne začela uveljavljati spremembe, usmerjene v razgradnjo Orbánove zapuščine in v povrnitev ugleda države na evropskem odru. Za 45-letnega Magyarja bo to prvi obisk Slovenije, odkar se je povzpel na čelo vlade. Na Bledu bo skupaj s predsedniki vlad ...