Na Bledu se bo trlo visokih gostov. Kateri med njimi najbolj izstopajo?

Tudi tokratni strateški forum bo zaznamovala pestra mednarodna zasedba.
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Veliko oči bo uprtih v madžarskega premiera Pétra Magyarja, ki je s stranko Tisza na aprilskih parlamentarnih volitvah končal 16 let dolgo vladavino Viktorja Orbána. FOTO: Marton Monus/Reuters
Kdo so najvidnejši obrazi 21. izvedbe Blejskega strateškega foruma? Na Bled prihajajo predsedniki držav in vlad iz širše regije, Nobelova nagrajenka ter vrsta uglednih diplomatov in strokovnjakov.
Péter Magyar, madžarski premier
FOTO: Marton Monus/Reuters
Najvidnejši obraz tokratnega foruma bo gotovo madžarski premier Péter Magyar, ki je s stranko Tisza na aprilskih parlamentarnih volitvah končal 16 let dolgo vladavino Viktorja Orbána, med katero je Madžarska postala najbolj problematična članica Evropske unije. Magyarjeva vlada je od prvega dne začela uveljavljati spremembe, usmerjene v razgradnjo Orbánove zapuščine in v povrnitev ugleda države na evropskem odru. Za 45-letnega Magyarja bo to prvi obisk Slovenije, odkar se je povzpel na čelo vlade. Na Bledu bo skupaj s predsedniki vlad ...
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