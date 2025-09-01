Na Blejskem strateškem forumu o vojni v Ukrajini, Gazi in širitvi EU

Blejski strateški forum (BSF) bo letos potekal že dvajsetič, razprave, v katerih bodo sodelala številna vidna imena iz evropske in svetovne politike, pa bodo med drugim namenjene prihodnosti Evrope, evropski integraciji Zahodnega Balkana ter vojnama v Ukrajini in Gazi.

Osrednji zunanjepolitični dogodek v državi je po dvajsetih letih postal eden najpomembnejših forumov v regiji, na katerem se bodo tudi letos mudili voditelji držav, člani vlad ter predstavniki največjih mednarodnih institucij. Slovenski državni vrh bo na Bledu sprejel predsednika evropskega sveta Antónia Costo, češkega predsednika Petra Pavla ter hrvaškega premiera Andreja Plenkovića in albanskega premiera Edija Ramo, ki se na forum vračata že več let.

Osmim predsednikom držav in vlad, če zraven prištejemo še Natašo Pirc Musar in Roberta Goloba, se bo pridružilo še več članov evropske komisije, na čelu z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kallas.

Na otvoritvi foruma bo občinstvo nagovoril predsednik evropskega sveta António Costa FOTO: Florence Lo/Reuters

Udeležba na forumu se z leti povečuje, lani so na Bledu našteli 2500 gostov iz 90 držav. »Za Slovenijo, ki je velika kot München, je to samo po sebi dosežek,« je v intervjuju za Delo poudaril sekretar BSF. »Druga stvar, ki mislim, da je precej pomembnejša [od številk in statistike], je kakovost razprav – da se razpravlja o najtežjih vprašanjih sedanjosti in prihodnosti,« je dodal Grk. Dvajseti BSF bo sestavljen iz več deset omizij oziroma dogodkov, potekal pa bo pod naslovom Pobegli svet, s katerim so organizatorji poskušali zajeti razmah oboroženih konfliktov, geopolitičnih napetosti in neenakosti v tretjem desetletju 21. stoletja.

Poudarili so, da »te težave dodatno poglabljajo oslabljene mednarodne institucije, družbena polarizacija in ponovni vzpon avtokratskih režimov, kar vodi v razpad mednarodnega reda, temelječega na pravilih«.

Pomemben del razprav bo posvečen napredku držav Zahodnega Balkana na poti v EU oziroma možnosti, da bi sedemindvajseterica do izteka tega desetletja medse sprejela nove članice iz regije. Za to se je pred dvema letoma na Bledu zavzel takratni predsednik evropskega sveta Charles Michel.