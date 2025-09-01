  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Na Blejskem strateškem forumu o vojni v Ukrajini, Gazi in širitvi EU

    Osrednji zunanjepolitični dogodek v državi bo potekal že dvajsetič, tokrat pod naslovom Pobegli svet.
    Visoke goste bosta tudi letos sprejela predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Visoke goste bosta tudi letos sprejela predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon FOTO: Blaž Samec
    Jure Kosec
    1. 9. 2025 | 05:00
    2:41
    A+A-

    Blejski strateški forum (BSF) bo letos potekal že dvajsetič, razprave, v katerih bodo sodelala številna vidna imena iz evropske in svetovne politike, pa bodo med drugim namenjene prihodnosti Evrope, evropski integraciji Zahodnega Balkana ter vojnama v Ukrajini in Gazi.

    Osrednji zunanjepolitični dogodek v državi je po dvajsetih letih postal eden najpomembnejših forumov v regiji, na katerem se bodo tudi letos mudili voditelji držav, člani vlad ter predstavniki največjih mednarodnih institucij. Slovenski državni vrh bo na Bledu sprejel predsednika evropskega sveta Antónia Costo, češkega predsednika Petra Pavla ter hrvaškega premiera Andreja Plenkovića in albanskega premiera Edija Ramo, ki se na forum vračata že več let.

    image_alt
    Od Kallasove do Plenkovića: na Bled prihajajo novi in že znani obrazi

    Osmim predsednikom držav in vlad, če zraven prištejemo še Natašo Pirc Musar in Roberta Goloba, se bo pridružilo še več članov evropske komisije, na čelu z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kallas.

    Na otvoritvi foruma bo občinstvo nagovoril predsednik evropskega sveta António Costa FOTO: Florence Lo/Reuters
    Na otvoritvi foruma bo občinstvo nagovoril predsednik evropskega sveta António Costa FOTO: Florence Lo/Reuters
    Udeležba na forumu se z leti povečuje, lani so na Bledu našteli 2500 gostov iz 90 držav. »Za Slovenijo, ki je velika kot München, je to samo po sebi dosežek,« je v intervjuju za Delo poudaril sekretar BSF Peter Grk. »Druga stvar, ki mislim, da je precej pomembnejša [od številk in statistike], je kakovost razprav – da se razpravlja o najtežjih vprašanjih sedanjosti in prihodnosti,« je dodal Grk. Dvajseti BSF bo sestavljen iz več deset omizij oziroma dogodkov, potekal pa bo pod naslovom Pobegli svet, s katerim so organizatorji poskušali zajeti razmah oboroženih konfliktov, geopolitičnih napetosti in neenakosti v tretjem desetletju 21. stoletja.

    Poudarili so, da »te težave dodatno poglabljajo oslabljene mednarodne institucije, družbena polarizacija in ponovni vzpon avtokratskih režimov, kar vodi v razpad mednarodnega reda, temelječega na pravilih«.

    Pomemben del razprav bo posvečen napredku držav Zahodnega Balkana na poti v EU oziroma možnosti, da bi sedemindvajseterica do izteka tega desetletja medse sprejela nove članice iz regije. Za to se je pred dvema letoma na Bledu zavzel takratni predsednik evropskega sveta Charles Michel.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    20. strateški forum

    Od Kallasove do Plenkovića: na Bled prihajajo novi in že znani obrazi

    Med gosti 20. strateškega forum izstopajo predsedniki držav, vlad in predstavniki ključnih mednarodnih institucij.
    Jure Kosec, Novica Mihajlović 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pogovor za Delo

    (INTERVJU) Cipi Livni o vojni v Gazi in boju za Izrael

    »Nočem, da dosežemo točko brez vrnitve,« je v pogovoru za Delo ob robu blejskega strateškega foruma dejala nekdanja izraelska zunanja ministrica.
    Jure Kosec 3. 9. 2024 | 20:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Blejski strateški forum

    Visoke goste so sprejeli propalestinski protestniki

    Šele v zavetju festivalne dvorane se je lahko konferenca vrnila nazaj v ustaljene tirnice.
    Jure Kosec 2. 9. 2024 | 20:30
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Kdo je kdo?

    Najvplivnejši, najzvestejši in najbolj kontroverzni udeleženci BSF

    Na Bledu med drugimi prva dama ruske opozicije, šahovski velemojster, kontroverzna Izraelka, Vučićeva desna roka, Orbánov diplomat ...
    Jure Kosec, Novica Mihajlović 2. 9. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    blejski strateški forumBledzunanja politikaEvropska unijazahodni balkanRobert GolobNataša Pirc Musarvojna v Ukrajini

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Satira o podnebnih spremembah v dveh Evropah

    Ko prvega septembra pade pol metra snega

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 1. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo