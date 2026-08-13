Na Braču spet gori, na delu štirje kanaderji

Pri naselju Pučišća na severni obali otoka Brač je zgodaj zjutraj izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo štirje kanaderji. Gasilci še vedno gasijo tudi velik požar na območju Škrljeva blizu Reke, ki je izbruhnil ponoči.

»Požar se je ob močnem vetru hitro razširil. Gasilcem na terenu je uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam. Od jutra so na požarišču tudi zračne sile, prihaja pa še pomoč s celine,« je o požaru na območju občine Pučišća povedal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković.

Ogenj poleg štirih kanaderjev gasi 65 gasilcev z 20 gasilskimi vozili z območja Brača in intervencijske gasilske enote Split. Iz splitsko-dalmatinske županije so na pomoč poslali dodatne gasilske enote, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

Površina požarišča za zdaj po navedbah gasilcev še ni ocenjena, mediji pa poročajo, da je po prvih ocenah doslej zgorelo okoli tri kvadratne kilometre površin.

Požar na območju Škrljeva vzhodno od Reke je izbruhnil okoli ene ure, v njem pa je doslej zgorelo okoli 30 hektarov trave in nizkega rastja.

Na terenu je okoli sto gasilcev s 30 vozili, pri gašenju pa pomaga tudi air tractor.

V Srbiji še vedno aktivnih več deset požarov

Tudi v Srbiji se borijo s požari. Med najzahtevnejšimi so v Deliblatski peščari na severovzhodu države, na planini Stolovi v osrednjem delu in na območju občine Bujanovac na jugu, kjer so razmere danes po poročanju srbskih medijev nekoliko boljše.

Požar na območju planine Stolovi še ni lokaliziran, a so razmere nekoliko boljše kot ponoči, saj je močan veter ponehal. V Deliblatski peščari medtem še naprej gasijo posamezna žarišča, danes poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

V Srbiji se še vedno spopadajo z več deset gozdnimi požari. FOTO: JKP Šumadija

Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je včeraj zvečer po ogledu razmer na terenu povedal, da je v državi aktivnih okoli 40 gozdnih požarov, najhuje pa je v Deliblatski peščari.

Po navedbah operativne skupine republiškega štaba za izredne razmere srbske vlade je ogenj zajel več kot 2000 hektarov Deliblatske peščare.

Pri njegovem gašenju je včeraj sodelovalo več kot 300 gasilcev, pripadnikov srbske vojske, zaposlenih v podjetjih Vojvodinašume in Srbijavode, ter prostovoljcev, pri gašenju pa so pomagali tudi trije helikopterji srbske policije.

Požar na planini Stolovi je po navedbah operativne skupine medtem zajel okoli 200 hektarov, v kraju Breznica v občini Bujanovac pa več kot 200 hektarov, je v sredo zvečer poročala srbska tiskovna agencija Beta.

Srbski premier Đuro Macut je v sredo opozoril na nadaljevanje vročinskega vala in napovedal, da bo republiški štab za izredne razmere na petkovi seji analiziral trenutne razmere in morebitne nove ukrepe za odpravljanje posledic.