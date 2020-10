Na čelu hrvaške SDP Peđa Grbin

Dobrih 65 odstotkov glasov so namenili člani hrvaške največje opozicijske stranke SDP Peđu Grbinu. Ta je tako postal četrti predsednik leve liberalne opcije, in sicer po Ivici Račanu, Zoranu Milanoviću in Davorju Bernardiću.

»Že nocoj mora postati jasno, da ni pomembno, kdo je glasoval za koga in kdo je koga podpiral. Postati moramo enotna stranka. Ne želim voditi stranke poraženke, temveč stranko, ki bo zmagovalka. Ne želim si politike, v kateri bodo prevladovali spori in prepiri, želim pa si konstruktivne politike,« je po objavi rezultatov drugega kroga strankarskih volitev v hrvaški socialdemokratski stranki dejal 41-letni Grbin, sicer pravnik iz Pulja in skoraj desetletje že poslanec saboru. Protikandidatu, krapinsko-zagorskem županu Željku Kolaru je približno osem tisoč članov stranke, ki so glasovali, namenilo 35 odstotkov glasov.

Med prvimi kritiki

Grbin je bil med prvimi, ki je glasno kritiziral način vodenja in delovanje stranke SDP pod vodstvom Davorja Bernardića. »Če bi se pred dvema letoma ukvarjali z resničnim življenjem in pravimi težavami, v Banskih dvorih [sedež hrvaške vlade] ne bi bila Andrej Plenković in HDZ,« je dejal Grbin.



Pred njim je gotovo veliko težkih nalog. Najprej bo moral poenotiti delovanje stranke in članstvo nasploh. Z zamislimi in delom pa se bo moral predstaviti in dokazati tudi kot vodja leve liberalne opozicije. Grbin je že nekajkrat dal vedeti, da pozna napake v stranki, nanje je tudi opozarjal. Na vrhu stranke bo zamenjal Davora Bernardića, ki je ves čas zbiral politične partnerje in vzpostavljal široko koalicijo, članstvo pa mu je vse manj zaupalo. Zaupali mu niso niti partnerji, kaj šele tekmeci na političnem parketu. Očitno niti volivci ne, kar se je izkazalo na julijskih parlamentarnih volitvah, ko je SDP doživel še en v nizu porazov.



Prve ocene pravijo, da je v 17-članskem strankarskem predsedstvu SDP velika večina naklonjenih Grbinu, nekaj negodovanja pa je povzročila možnost, da v vodstvo vstopi tudi član SDP iz Vukovarja Željko Sabo, ki je odslužil kazen zaradi korupcijskega škandala.