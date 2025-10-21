Na čelu japonske vlade prvič ženska

Japonska je dobila svojo prvo predsednico vlade, potem ko je Sanae Takaichi, znana po ostri drži do Kitajske in konservativnih stališčih, tik pred glasovanjem sklenila koalicijski dogovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sanae Takaichi, rojena leta 1961 v prefekturi Nara, prihaja iz povsem nepolitičnega okolja, piše BBC. Njen oče je bil pisarniški uslužbenec, mati pa policistka, zato ji je bila politika v mladih letih precej oddaljena. Zanimanje za politiko se je pri njej prebudilo v 80. letih, v času zaostrenih trgovinskih odnosov med ZDA in Japonsko. V državni zbor je bila prvič izvoljena leta 1996 kot članica Liberalno-demokratske stranke (LDP). Po dveh neuspešnih kandidaturah je letos postala predsednica LDP.

Peta japonska premierka v zadnjih petih letih bo vodila manjšinsko vlado in se že na začetku srečuje s številnimi izzivi, med katerimi je tudi načrtovani obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa prihodnji teden.

Parlament je Takaichijevo uradno imenoval za predsednico vlade, potem ko je nepričakovano zmagala že v prvem krogu glasovanja. Po srečanju s cesarjem bo tudi formalno prevzela položaj.

Predsednica vlade je 4. oktobra prevzela vodstvo Liberalno-demokratske stranke (LDP), ki že desetletja skoraj neprekinjeno vodi državo, a zadnje čase izgublja podporo.

Premierka je obljubila, da bo »okrepila japonsko gospodarstvo in preoblikovala državo tako, da bo odgovorna do prihodnjih generacij.« FOTO: Philip Fong/AFP

Le šest dni po njenem imenovanju je stranka Komeito – zaveznik v dotedanji koaliciji – izstopila iz vlade zaradi nestrinjanja z njenimi konservativnimi stališči in zaradi škandala s skrivnim fondom LDP.

Takaichijeva je bila tako prisiljena skleniti novo koalicijo z reformistično in desnosredinsko Japonsko stranko za inovacije (JIP), kar sta stranki storili včeraj zvečer. JIP med drugim zagovarja ukinitev davka na prehrano, prepoved donacij podjetij in organizacij političnim strankam ter zmanjšanje števila poslancev.

Premierka je obljubila, da bo »okrepila japonsko gospodarstvo in preoblikovala državo tako, da bo odgovorna do prihodnjih generacij.«

»Severna« vlada in vprašanje enakosti spolov

Napovedala je tudi, da bo v svoji vladi imenovala več žensk in s tem dosegla »nordijske standarde«, v primerjavi z le dvema ministricama v vladi njenega predhodnika Shigeruja Ishibe.

Po poročanju domačih medijev bi lahko v njeni vladi pomembne funkcije prevzeli desničarka Satsuki Katayama (ministrica za finance) in Kimi Onoda (ministrica za gospodarsko varnost).

Domači mediji sklepajo, da bi v vladi nove premierke pomembno funkcijo lahko prevzela tudi Satsuki Katayama. FOTO: Makiko Yamazaki/Reuters

Japonska je sicer po poročilu Svetovnega gospodarskega foruma o globalni neenakosti spolov za leto 2025 uvrščena šele na 118. mesto od 148 držav. Le približno 15 odstotkov poslancev spodnjega doma so ženske, podjetniški svet pa ostaja izrazito moški.

Abenomika, Trump in odnosi s Kitajsko

Novo premierko čaka zahtevno zunanjepolitično obdobje. Podrobnosti trgovinskega sporazuma med ZDA in Japonsko še niso dogovorjene, Trump pa želi, da Japonska preneha z uvozom ruskih energentov in poveča obrambno porabo.

Poleg tega bo Takaichi morala reševati pereča vprašanja, kot so upadanje prebivalstva, stagnacija gospodarstva in krepitev politične stabilnosti. Njena koalicija je manjšinska v obeh domovih parlamenta, zato bo za sprejem zakonov potrebovala podporo drugih strank.

V preteklosti je zagovarjala agresivno monetarno politiko in povečanje javne porabe v skladu z ekonomsko politiko svojega mentorja, nekdanjega premierja Šinza Abeja (t. i. Abenomika). Čeprav se je v zadnjem času od teh stališč nekoliko distancirala, je njena zmaga v stranki okrepila zaupanje vlagateljev, japonske borze pa so dosegle rekordne vrednosti.

Takaichijeva je v zadnjem času omilila svoj ton do Kitajske. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Takaichi je nekoč dejala, da »Kitajska Japonsko popolnoma prezira« in da mora Tokio »resno obravnavati varnostno grožnjo«, ki jo predstavlja Peking.

V zadnjem času je svoj ton do Kitajske omilila in se prejšnji teden celo izognila obisku svetišča Jasukuni, kjer so pokopani tudi vojni zločinci iz druge svetovne vojne – svetišče je v preteklosti sicer redno obiskovala.