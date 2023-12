Na človeški šahovnici mir nima nikakršnih možnosti

Izraelske oblasti ne kažejo niti najmanjšega namena po prekinitvi ognja na območju Gaze – kaj šele po končanju brutalnega bombardiranja in raketiranja palestinske enklave, ki traja že dvainosemdeset dni. Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je včeraj zelo jasno dejal, da bo vojna – vse do končne, popolne zmage nad Hamasom – trajala še najmanj dva meseca.

»Ne bomo se ustavili. Nadaljujemo z bojevanjem, ki ga bomo v naslednjih dneh še intenzivirali. Vojna proti Hamasu bo dolga in še zdaleč ni končana,« je v ponedeljek po vrnitvi iz Gaze na izrednem zasedanju izraelskega parlamenta dejal Netanjahu. Seje so se udeležili tudi svojci ugrabljenih, ki so predsednika vlade prekinjali z zahtevami po takojšnji osvoboditvi talcev. V radikalizirani izraelski družbi predstavljajo najmočnejšo in, predvsem, najbolj kredibilno opozicijo skrajno desni mesijansko-militantni vladi, ki ima popolno podporo Združenih držav in velikega dela medijev.

»Hamas je treba uničiti. Območje Gaze je treba demilitarizirati. Palestinsko družbo je treba deradikalizirati. To so trije pogoji za mir med Izraelom in njegovimi palestinskimi sosedi na območju Gaze,« je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu zapisal v mnenjskem prispevku za ameriški časopis Wall Street Journal.

Na drugi strani je gibanje Hamas že v ponedeljek sporočilo, da mirovni predlog, ki so ga pripravili egiptovski diplomati (predstavljen je bil Izraelu, Hamasu, Združenim državam ter državam članicam Evropske unije), zanje ni sprejemljiv. Egiptovski predlog – sestavljen iz treh faz – predvideva popoln umik izraelskih sil iz območja Gaze, izpustitev vseh izraelskih talcev in več sto palestinskih zapornikov ter vzpostavitev povsem novih, »tehnokratskih« palestinskih oblasti v enklavi. Egiptovski predlog – pričakovano – iz povojne Gaze izključuje Hamas, za katerega je to, logično, nesprejemljivo. Vodstvo Hamasa je izraelske talce pripravljeno izpustiti v primeru takojšnje prekinitve ognja.

»Popoln pokol«

Takšen, sila ambiciozen miroven načrt, s katerim bi se bilo mogoče izogniti popolnemu eksodusu palestinskega prebivalstva iz Gaze na Sinajski polotoki v Egiptu, kar je bil eden ključnih ciljev izraelske invazije in ki ga javno – ob politikih – podpirajo tudi nekateri mediji (denimo Jerusalem Post), je nesprejemljiv tudi za Izrael, ki želi prevzeti nadzor nad celotno Gazo in izgnati palestinsko prebivalstvo. Netanjahu dobesedno za vsako ceno hoče priti do vojaške zmage in popolne eliminacije Hamasa – vse, kar je manj od tega, zanj namreč v povojnem času predstavlja politično smrt.

Izraelska vojska je v zadnjih dveh dneh silovito bombardirala osrednjo in južno Gazo. V napadu na begunsko taborišče Magazi je bilo včeraj ubitih najmanj sto ljudi. Več družin je ujetih pod ruševinami. V enajstih in pol tednih izraelskih napadov skupaj že skoraj 21.000 (najmanj 8200 ljudi je ob tem še pogrešanih), med njimi je 70 odstotkov otrok in žensk. Izraelska vojska neprestano bombardira mesto Kan Junis na jugu Gaze, prav tako ne jenjajo napadi na Rafo, kamor se je iz severa enklave zateklo preko milijon ljudi. Razseljenih je že skoraj 90 odstotkov porušene Gaze.

Gemma Connel, ki vodi humanitarno agencijo Združenih narodov (OCHA), je po nekajdnevnem obisku Rafe dejala, da se je ta spremenila v »človeško šahovnico«, na kateri je bilo tisoče ljudi zaradi izraelskih ukazov o evakuaciji in bombardiranju že večkrat razseljenih – zanje nikjer ni varno. Connel je obiskala tudi bolnišnico Al Aksa v osrednji Gazi, kjer je po lastnih besedah videla »popoln pokol«.