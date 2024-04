Na dan diplomacije za mir diplomacija za vojno

V nadaljevanju preberite:

Antony Blinken je pripotoval na Kitajsko prav na mednarodni dan multilateralizma in diplomacije­ za mir. Ameriški državni sekretar­ bi najbrž težko izbral datum z več simbolike, kot je je skrival v sebi 24. april, in njegovi kitajski sogovorniki so to opazili. Resda z veliko previdnosti.

»Temeljna resnica je, da nobena država ne more sama odpraviti današnjih težav,« je navedeno v izjavi ZN ob tem datumu, ki je posvečen povezovanju interesov vseh držav in združevanju moči pri iskanju rešitev za odpravo dolgega seznama težav, s katerimi se spoprijemamo.