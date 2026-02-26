Na dan objave zaupnih dokumentov umrl vodja poskusa puča v Španiji

V Španiji je včeraj v 94. letu starosti umrl Antonio Tejero, nekdanji častnik španske civilne garde, ki je 23. februarja leta 1981 vodil poskus državnega udara, s katerim so v nasprotju s svojo namero utrdili mlado špansko demokracijo. Umrl je prav na dan objave zaupnih dokumentov o tem neuspelem puču, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tejero je leta 1981 vodil okoli 200 mladih častnikov, ki so v času prehoda Španije v demokracijo po skoraj 40 letih diktature generala Francisca Franca z orožjem vdrli v parlament in v poskusu vrnitve diktature poslance zajeli za talce.

Eden kjučnih trenutkov v zgodovini

Vdrli so na dan, ko bi morali poslanci potrditi vlado premierja Leopolda Calva Sotela, in sicer samo šest let po Francovi smrti leta 1975, s katero se je končala diktatura, ki jo je vodil od leta 1939. Poskus udara je propadel, ker jih ni podprl tedanji španski kralj in Francov uradni naslednik Juan Carlos I.

Nekaj ur po zasedbi parlamenta, ki ni zahtevala žrtev, je kralj v televizijskem nagovoru stopil v bran ustavnemu redu, rekoč da krona ne bo dopustila, da se demokratični prehod države ustavi. Pučisti so se predali naslednji dan.

Poskus puča velja za enega ključnih trenutkov v zgodovini države. Vendar se je po njem pojavilo veliko teorij zarote, vključno s to, da je kralj morda že vnaprej vedel zanj ali bil vanj celo aktivno vpleten. Po drugih teorijah naj bi ga zrežirale vladajoče strukture v želji, da bi preizkusile trdnost demokracije.

Zgodovinski dolg do državljanov

Španski premier Pedro Sanchez se je zato odločil za objavo zaupnih dokumentom o njem. Dejal je, da bodo s tem poravnali zgodovinski dolg do državljanov, saj da morajo demokratične države poznati svojo preteklost, da bi lahko zgradile svobodnejšo prihodnost.

Prav na dan, ko so objavili 153 zaupnih dokumentov, pa je umrl Tejero. Vest o njegovi smrti je v imenu družine objavil njihov odvetnik, ki ga je opisal kot »moža časti, neomajne vere in velike ljubezni do Španije«.

Med dokumenti so med drugim policijska in sodna poročila, podrobnosti načrta za izvedbo puča, kasnejši poskusi vpletenih, da bi prikrili svojo vlogo, kot tudi odzivi tujih vlad na dogodke.

Po poročanju BBC kaže, da ne vsebujejo eksplozivnih odkritij, so pa razkrili nekaj zanimivih podrobnosti. Med drugim to, da je v njem sodelovalo šest agentov tajne službe in da so pučisti svojo resno napako videli v tem, da niso aretirali kralja.

Tejero je bi zaradi poskusa puča obsojen na 30 let zapora in izključen iz španske civilne garde, španske vojaške policije, odvzeli so mu tudi čin podpolkovnika. Leta 1996 so ga pogojno izpustili iz zapora. Spominov ni objavil, prav tako se ni pojavljal v javnosti, enkrat je neuspešno kandidiral za poslanca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.