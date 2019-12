FOTO:Na Danskem aretirali 20 ljudi zaradi načrtovanja terorističnega napada

FOTO: Nils Meilvang/Afp

Danska policija je danes sporočila, da so zaradi suma načrtovanja islamističnega napada aretirali dvajset ljudi. Po poročanju tiskovne agencije AFP so osumljenci poskušali priti do orožja in eksplozivnih naprav.»Policija je preiskala 20 naslovov in aretirala 20 ljudi,« je na današnji novinarski konferenci pojasnil, predstojnik tamkajšnje policije. Kaj naj bi bila tarča napada Skov ni pojasnil, je pa dodal, da so aretirali vse osumljence, ki so jih imeli »na radarju«.​Vseh dvajset osumljencev bo jutri privedenih pred preiskovalnega sodnika, kjer jih bodo za zaprtimi vrati zaslišali. »To so ljudje, ki so imeli tako namen, kot tudi možnost izvesti teroristični napad,« je še dodal.​Danska je zadnji napad skrajnežev doživela pred štirimi leti , ko je bila tarča napada sinagoga v prestolnici. V napadu je bil ubit varnostnik, ranjenih pa je bilo pet policistov.