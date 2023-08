Na Danskem načrtujejo zaporne kazni za sežigalce Korana

Danska namerava kazensko preganjati sežiganje Korana in drugih svetih knjig. Minister za pravosodje Peter Hummelgaard je danes napovedal, da bo osebam, ki bodo javno sežigale ali oskrunile Koran, Biblijo ali Toro, grozilo do dve leti zapora.

Danska vlada se je s tem odzvala na hude proteste v muslimanskih državah v zadnjih mesecih, ki so vodili tudi v zaostritve v nekaterih bilateralnih odnosih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»To so posmehljive akcije, ki škodijo varnosti Dancev tako v tujini kot doma,« je dejal minister. Pri uvajanju kazenske odgovornosti ne gre za to, da se omejuje svobodo mišljenja ali govora, ampak da se to izrazi na civilen način, je dodal. Parlament bo o prepovedi skrunitve svetih knjig odločal septembra.

Zunanji minister Lars Lokke Rasmussen pa je ocenil, da je ta korak pomemben signal. Po več javnih sežigih Korana med poletjem se je v državi namreč precej zvišala grožnja zaradi terorističnih napadov.

V okviru okrepitve varnostnih ukrepov po protestih v večinsko muslimanskih državah je Danska v začetku meseca uvedla nadzor na svojih mejah, a ga je ta teden znova sprostila.

Danska in Švedska sta se zaradi protestnih sežigov Korana v zadnjih mesecih soočili s številnimi protesti v večinsko muslimanskih državah in diplomatskimi težavami.