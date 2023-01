Na deželnih volitvah v Spodnji Avstriji slab rezultat Ljudske stranke

Vladajoča Ljudska stranka je danes na deželnih volitvah v Spodnji Avstriji po pričakovanjih utrpela velike izgube. Po prvih projekcijah volilnih izidov je sicer zmagala, a z občutno manj podpore kot na zadnjih volitvah. Drugi so skrajno desni Svobodnjaki, ki so zelo izboljšali rezultat in prehiteli socialdemokrate, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Sodeč po projekcijah se konservativni Ljudski stranki (ÖVP) obeta zgodovinsko najslabši rezultat 39,7 odstotka glasov, potem ko jih je leta 2018 prejela 49,63 odstotka. Svobodnjaki (FPÖ) naj bi prejeli 25,4 odstotka glasov, kar je dobrih 11 odstotnih točk več kot na volitvah leta 2018.

Slabši izid so poleg ÖVP zabeležili tudi socialdemokrati (SPÖ), ki so z 20,7-odstotno podporo izgubili drugo mesto v deželi in prejeli okoli 3 odstotke manj glasov kot pred štirimi leti.

Zelenim se medtem obeta 7,3 odstotka glasov, Neosu pa 6,2 odstotka, navaja APA projekcije agencije Sora in ORF. Ti stranki sta tako zabeležili nekoliko boljši izid kot leta 2018.

ÖVP bo izgubila tudi absolutno večino v deželnem parlamentu. Usoda predsednice deželne vlade iz njenih vrst Johanne Mikl-Leitner za zdaj ni znana.

V rezultatih volitev v Spodnji Avstriji se odražajo posledice korupcijskih škandalov, ki zadnja leta pretresajo Ljudsko stranko na zvezni ravni.

Z današnjimi volitvami se je sicer začel niz deželnih volitev, ki se bo nadaljeval 5. marca na Koroškem in sklenil 23. aprila na Solnograškem.