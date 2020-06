Na donatorski konferenci za cepivo zbrali več kot šest milijard evrov

Maraton so nameravali po prvotnih načrtih zaključiti konec maja, a so zagnali novo kampanjo zbiranja sredstev, imenovano Globalni cilj: Združeni za našo prihodnost. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na virtualni donatorski konferenci, ki je danes potekala v organizaciji Evropske komisije in mednarodne organizacije Global Citizen, so zbrali dodatnih 6,15 milijarde evrov za pomoč pri razvoju in zagotavljanju enakovrednega dostopa do cepiva proti novemu koronavirusu, je ob koncu konference sporočila predsednica komisije. Ta znesek vključuje 4,9 milijarde evrov, ki sta jih obljubila Evropska investicijska banka (EIB) in Evropska komisija, ter 485 milijonov evrov, ki so jih obljubile države članice EU.Skupaj je tako v okviru mednarodnega donatorskega maratona, ki ga je 4. maja v sodelovanju z mednarodnimi partnerji začela komisija, za razvoj in distribucijo cepiva proti koronavirusu obljubljenih 15,9 milijarde evrov. Donatorski maraton je »ganljiv in oprijemljiv trenutek enotnosti med državljani, vladami, filantropi, zdravstvenimi organizacijami in poslovneži,« je poudarila von der Leynova, ki se je zahvalila vsem, ki so obljubili svoj prispevek.Vrha so se udeležili predstavniki 40 vlad, ki so se zavezale, da bodo zagotovile dostop do cepiva ter pomoč pri obnovi skupnosti, ki jih je pandemija močno prizadela. Kot vrhunec svetovne solidarnosti je vrh danes dal zaveze za proizvodnjo več kot 250 milijonov odmerkov cepiva za države s srednjim in nižjim dohodkom, poudarjajo v Bruslju.Sredstva bodo namenjena za podporo posebej ranljivim državam, je ob začetku današnje konference napovedala von der Leynova. Vsi na svetu morajo imeti dostop do testov, pa tudi do zdravil in cepiv, ko bodo na voljo, ne glede na to, kje živijo ali od kod prihajajo, je poudarila.Donatorski maraton se bo drevi sklenil z virtualnim koncertom, na katerem bodo med drugimi sodelovali svetovni zvezdniki Coldplay,in. Prireditev bo vodil igralec. Predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen se bodo na koncertu pridružili znani umetniki, kot soer inZ donatorskim maratonom za cepivo proti novemu koronavirusu, ki je potekal pod okriljem komisije, je mednarodna skupnost do konca maja zbrala 9,8 milijarde evrov. Slovenija bo prispevala 13,76 milijona evrov.Maraton so nameravali po prvotnih načrtih zaključiti konec maja, a so zagnali novo kampanjo zbiranja sredstev, imenovano Globalni cilj: Združeni za našo prihodnost. S kampanjo sta želeli Evropska komisija in nevladna organizacija Global Citizen spodbuditi vse državljane, da se aktivirajo in po svojih močeh prispevajo k boju proti koronavirusu. Partnerji kampanje so še Bloomberg Philanthropies, fundacijainter organizacija Wellcome Trust.