Na dosegu morilskih dronov življenje hitro mine

Življenjska doba borca na »območju uničenja« na ukrajinskih bojiščih se je zaradi vseprisotnih izvidniških in napadalnih brezpilotnih letalnikov močno skrčila. Po izkušnjah s fronte, ki jih kot verodostojne ocenjuje več analitikov, se čas od trenutka, ko izvidniški dron zazna vojaka, do trenutka, ko ga napad brezpilotnika ubije ali onesposobi za boj v povprečju giblje nekje med 15 in nekaj deset minutami.

Besedna zveza »območje uničenja« se v vojni nanaša na razširjeno območje okoli frontne črte, kjer je preživetje vojaka do skrajnosti otežkočeno. V Ukrajini to območje sega od deset do 20 kilometrov globoko na vsako stran frontne črte.

Zaradi stalne prisotnosti nadzornih in jurišnih dronov (zlasti poceni dronov kamikaz FPV) je vsako izpostavljeno gibanje enako igranju s smrtjo. Vse to je v veliki meri odpravilo tradicionalne obsežne manevre na odprtem terenu, vojaki so se zato primorani premikati ponoči, plaziti pod termičnimi zaščitami ali se za dalj časa vkopavati, v nasprotnem pa tvegajo skoraj gotovo smrt.