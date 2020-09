FOTO:Na dunajskih šolah do odkrivanja novih okužb z grgranjem

Za zdaj napovedujejo, da bodo lahko z grgranjem opravili do 300 testov na dan. FOTO: © PID/Schaub-Walzer

Rezultati najkasneje v 24 urah

»Cluster-Buster-Bus«

»Vedno se ponujajo tudi nove rešitve«

Svetovalka ministrstva za zdravje Simona Repar Bornšek je po včerajšnjem srečanju direktorjev zdravstvenih domov dejala, da se tudi pri nas čaka hitre brise in da se ugotovi, kateri bi bili primerni oziroma dovolj zanesljivi za uporabo na terenu. »Več ko vemo o virusu, dlje ko je z nami, več je načinov, kako ga določamo, in več je možnosti. Vedno se ponujajo tudi nove rešitve.«



Glede laboratorijskih kapacitet za preiskavo brisov je dejala, da smo zdaj že zelo blizu zgornje številke. Pogovarjajo se, koliko preiskav še lahko izvede Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ker je Inštitut za mikrobiologijo že zelo zaseden. Brigite Ferlič Žgajnar

Da bi pouk na dunajskih šolah kljub pandemji koronavirusa potekal čim bolj nemoteno, bodo prihodnji teden začeli otroke in učitelje s sumom na okužbo z novim koronavirusom testirati kar v šolah, so sporočili s Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.Mobilna ekipa zdravstvenih delavcev bo na poziv prišla v šolo, opravila enostaven test z grgranjem ter sporočila rezultat najpozneje v 24 urah.Test z grgranjem tekočine, ki so ga razvili v avstrijski prestolnici, v primerjavi z brisom nosne votline ni neprijeten, so zapisali v sporočilu za javnost. Najprej so Gurgelmethode, kot je postopku ime v nemščini, preizkusili pri brezplačnem testiranju povratnikov s Hrvaške avgusta letos. Ker se je izkazal za učinkovitega, zanesljivega in hitrega, bodo na Dunaju v sodelovanju s šolskim ministrstvom prihodnji teden zagnali pilotni projekt testiranj na koronavirus z grgranjem tekočine na šolah.Na terenu bodo štiri mobilne ekipe zdravstvenih delavcev, ki se bodo odzvale klicu na ustrezno telefonsko številko 1451. Učenci ali učitelji s sumom na okužbo bodo na prostem ali v večjem zračnem šolskem prostoru opravili enostaven test z grgranjem, ki traja eno minuto. Odvzeti vzorec bodo dostavili v laboratorij, rezultati pa bodo znani najkasneje v 24 urah. Če bo vzorec odvzet do 11. ure, bodo izvidi znani še isti dan.Kot napovedujejo, bodo lahko na ta način opravili do 300 testov na dan. Za otroke, mlajše od 14 let, bo za testiranje potrebno dovoljenje staršev.Testi z grgranjem slane tekočine so preprostejši za uporabo kot brisi nosne votline z vatirano palčko, so prepričani. Ko bodo zdravstvene službe to odobrile, za odvzem vzorcev ne bo več potrebno medicinsko osebje, ampak bodo to lahko izvajale šole same.Poleg tega bo mesto Dunaj v četrtek, 24. septembra, na teren poslalo avtobus za odkrivanje okužb, ki so ga poimenovali kar »Cluster-Buster-Bus«. Opremljen bo s sodobno napravo za testiranje, s katero bodo lahko opravili 48 testov na uro. Od odvzema vzorca do rezultata bodo pacienti čakali le eno uro. Avtobus bodo sprva uporabljali za testiranje na šolah, kasneje pa po potrebi tudi v podjetjih.