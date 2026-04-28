Na Dunaju začetek sojenja zaradi načrtovanega napada na koncert Taylor Swift

Na okrožnem sodišču na Dunaju se je danes začelo sojenje osumljencu poskusa napada na enem od treh koncertov Taylor Swift v avstrijski prestolnici leta 2024. Obtožnica 21-letnika med drugim bremeni članstva v teroristični organizaciji Islamska država. Grozi mu 20 let zapora, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Osumljeni 21-letnik, sicer avstrijski državljan, je glede na obtožnico od maja 2023 do prijetja avgusta 2024 kot član Islamske države načrtoval napad na koncert ameriške pevke Taylor Swift na Dunaju. Tožilstvo mu očita, da si je na internetu priskrbel navodila za izdelavo ročne bombe in doma izdelal majhno količino eksploziva.

FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Prav tako mu očitajo, da je večkrat poskušal po nezakonitih trgovcih kupiti strelno orožje in ga nameraval uvoziti v Avstrijo, je razvidno iz obtožnice, objavljene na spletni strani dunajskega okrožnega sodišča.

Mladi moški naj pri prek družbenih omrežij delil posnetke, s katerimi je pozival k terorističnim dejanjem. Po različnih kanalih naj bi poleg tega pošiljal vsebine, ki poveličujejo Islamsko državo, s čimer se je po mnenju tožilstva izkazal za člana te teroristične organizacije.

Tožilstvo poleg tega obtožencu in še enemu 21-letnemu moškemu očita načrtovanje terorističnih napadov na treh lokacijah na Bližnjem vzhodu. V načrte naj bi bil vpleten še tretji moški, ki so ga prijeli v Savdski Arabiji. Vsi trije so osumljeni oblikovanja nevarne teroristične celice, še navaja APA.

Za kaznivo dejanje terorizma je v Avstriji predvidena kazen do 20 let zapora.