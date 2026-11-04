Na Dunaju zaostrujejo kazni za neprimerno vedenje na avtobusih in tramvajih

Na Dunaju so zaostrili kazni za vse, ki kršijo pravila v javnem prometu. Tako bodo morali 50 evrov kazni plačati tisti, ki bodo na avtobusu, tramvaju ali podzemni železnici telefonirali z uporabo zvočnika, gledali posnetke brez slušalk ali se prehranjevali, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Globe za kršitelje so sicer že veljale, vendar so običajno pristojni kršitelje le opozorili.

»Zdaj bomo zaostrili kazni,« je povedala pristojna mestna svetnica Ulli Sima. Kot je pojasnila, bo sicer še vedno veljalo, da se bo kršitelje sprva opozorilo na neprimerno vedenje, če opozorila ne bodo upoštevali, pa bodo morali plačati kazen.

Obenem so pri dunajskem javnem prometu pripravili kampanjo ozaveščanja o pravilih. »Naši potniki si želijo obzirnosti v javnem prometu,« je povedala vodja dunajskega javnega prevoza Wiener Linien Alexandra Reinagl.

Tako bodo opozarjali, da med drugim ni dovoljeno glasno telefoniranje, pitje alkohola, prehranjevanje, prosjačenje ter vodenje psov brez nagobčnika in vrvice.