Na edini ruski letalonosilki Admiral Kuznecov izbruhnil požar

Do požara prišlo med varjenjem

Na edini ruski letalonosilki Admiral Kuznecov, ki je na obsežnem remontu, je danes zagorelo, poroča AFP, ki se sklicuje na ruski tisk. Ogenj je izbruhnil, ko je bilo na njej okoli 400 ljudi, po pisanju portala Sputnik pa pogrešajo dve osebi. Tri so ranjene.Letalonosilka je na popravilu v Murmansku že dve leti, do nesreče pa je prišlo že oktobra lani, ko je na njen krov padel žerjav. Tedaj je življenje izgubila ena oseba, nastalo je tudi veliko škode.Tiskovna agencija RIA Novosti, ki se sklicuje na vir v ladjedelnici Zvezdočka, je objavila, da je do požara prišlo med varilskimi deli, sprva pa so poročali o treh pogrešanih delavcih. Interfax je objavil, da je ogenj zajel okoli 600 kvadratnih metrov površine.Letalonosilko Admiral Kuznecov so sicer zgradili leta 1985. Sprva se je imenovala Riga, pomembnejša popravila na njej pa si sledijo od leta 1997. Konec njenega remonta napovedujejo šele ob izteku prihodnjega leta. V rusko vojno floto naj bi se vrnila leta 2021.