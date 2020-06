Na eksistenco se pozablja, na ideologijo ne

Ko je te dni kandidat HDZ obiskal Lovište na Pelješcu, nekdanjo ribiško vasico z zdaj 330 volilnimi upravičenci, številnih to sploh ni zanimalo, nekateri so bili zadovoljni, da se je »vsaj nekdo spom­nil nanje«, tretji pa so strnili komentarje v stavek, da bi bilo najbolje, »če bi ves HDZ pred volitvami odšel v samoizolacijo in naj se kandidati te stranke raje ne ­kažejo na terenu«.Dober teden dni pred parlamentarnimi volitvami na Hrvaškem predvolilna kampanja ni zaobšla niti Dubrovnika, najjužnejšega dela Hrvaške, ki je prometno še zdaj odsekan tudi od EU. Južni Dalmaciji že dolgo pravijo slepo črevo Hrvaške in ...