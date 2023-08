Na Elbi evakuirali 700 ljudi

Na italijanskem otoku Elba od sinoči divja gozdni požar, zaradi katerega so iz počitniških kampov in stanovanjskih hiš na prizadetem območju evakuirali okoli 700 ljudi, je danes sporočila toskanska civilna zaščita. Medtem se velik del Italije sooča z novim vročinskim valom. Za 16 večjih mest od danes velja najvišja stopnja opozorila pred vročino.

Ognjeni zublji so na Elbi prizadeli predvsem gozdove na vzhodu otoka. Po navedbah oblasti žrtev za zdaj ni bilo. Gasilci se še vedno borijo s plameni, pri čemer jim pomagata dva helikopterja in dve letali za gašenje. Požar naj bi bil že pod nadzorom.

Doslej je bilo na otoku uničenih 14 hektarjev gozda, tri hiše pa so bile močno poškodovane. Oblasti sumijo, da bi lahko šlo za požig, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Italija se to poletje spopada s številnimi požari, ki so terjali že več smrtnih žrtev in povzročili ogromno škodo. Italijanska civilna zaščita ocenjuje, da so je bil velik del požarov po državi podtaknjen. Vlada v Rimu je zato nedavno zvišala najvišjo kazen za namerni požig s štirih na šest let zapora, za požig iz malomarnosti pa z enega na dve leti zapora.

Medtem se velik del države sooča z novim vročinskim valom. Na udaru so predvsem severne in osrednje regije. Po podatkih spletne strani iLMeteo.it bodo temperature v Rimu, Firencah in Bologni dosegle do 38 stopinj Celzija. Vročina bo ob visoki vlažnosti po napovedih vztrajala približno pet dni.

Italijansko ministrstvo za zdravje je danes za 16 večjih mest po državi izdalo najvišjo stopnjo opozorila pred vročino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Visoke temperature beležijo tudi v italijanskem visokogorju. Na najvišje ležeči vremenski postaji na Južnem Tirolskem, ki se nahaja na 3400 metrih nadmorske višine so v ponedeljek izmerili 14,5 stopinje Celzija. To je manj kot stopnjo pod rekordom (15,4 stopinje Celzija), ki so ga izmerili julija 2015.