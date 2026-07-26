Na Elbrusu umrlo pet alpinistov iz Bosne in Hercegovine

Med vzponom na Elbrus je umrlo pet od sedmih članov skupine iz Bosne in Hercegovine, poroča azerbajdžanski portal Report, ki se sklicuje na ruske medije. O nesreči je poročal tudi ruski kanal 112, dodatne podatke o članih skupine pa je objavil bosansko-hercegovski portal Avaz.

Skupina naj bi se vzpenjala samostojno, brez gorskega vodnika. Na nadmorski višini več kot 5100 metrov je več članom postalo slabo, zajelo pa naj bi jih tudi silovito neurje.

Po poročanju kanala 112 se je enemu od gornikov uspelo samostojno spustiti z gore in poklicati pomoč. Nato se je začela nočna iskalno-reševalna akcija. Reševalci so pomagali še enemu članu skupine, oba preživela pa so predali zdravstvenemu osebju. Portal Report navaja, da sta bila preživela po reševanju hospitalizirana.

Preostalih pet članov skupine je umrlo. Kanal 112 poroča, da sta bili trupli dveh umrlih na nadmorski višini približno 5350 metrov, vendar njuna evakuacija zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bila mogoča. Iskanje preostalih treh umrlih se je nadaljevalo.

Portal Avaz je medtem poročal, da sta bila med umrlimi tudi dva pripadnika Gorske reševalne službe Zenica. Po informacijah portala so bili v skupini tako izkušeni planinci, ki so se v preteklosti že vzpenjali na različne vrhove, kot tudi posamezniki, ki še niso imeli izkušenj z vzponi na tako veliki nadmorski višini.

»Med njimi so bili člani, ki so se že večkrat povzpeli na različne vrhove. Z njimi so bili tudi takšni, ki še niso bili na podobnih višinah, vendar jih je kljub vsemu zajelo silovito neurje. Več podrobnosti vam ne morem povedati, saj smo tudi sami resnično pretreseni. Obvestiti moramo še njihove družinske člane,« je za Avaz povedal neimenovani sogovornik.