Na eni strani gladovna stavka matere, na drugi pleskavice, glasba in policija

Beograd je v sredo postal prizorišče drame dveh Srbij, ki sta se soočili pred poslopjem narodne skupščine. Na eni strani je Dijana Hrka, mati Stefana Hrke, enega od 16 umrlih v lanski tragediji ob zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki že četrti dan nadaljuje svojo gladovno stavko.

Na drugi strani, le nekaj metrov stran, pa se je odvijal množičen shod privržencev vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), ki so jih v prestolnico pripeljali z avtobusi iz vse države.

Območje je bilo ves dan močno zastraženo s policijo, ki je ločevala oba tabora.

»Moja politika sta resnica in pravda«

Dijana Hrka je gladovno stavko začela v nedeljo, 2. novembra, ob 11.52, po velikem spominskem shodu ob obletnici tragedije v Novem Sadu. Kot je pojasnila, se je za to odločila iz obupa, ker tožilstvo v letu dni ni ugotovilo odgovornosti za nesrečo, zahteve študentov, ki protestirajo že mesece, pa niso bile izpolnjene.

Njen protest je sprožil val podpore po državi. Poleg študentov in občanov, ki z njo bedijo v Beogradu, so podporni shodi potekali tudi v Nišu, Somboru, Valjevu, Kragujevcu in Čačku, kjer so protestniki po poročanju srbskih medijev blokirali Ibarsko magistralo.

Najmočnejšo podporo pa je Hrka prejela s strani najboljšega srbskega športnika vseh časov. Oglasil se je Novak Đoković, ki je na družbenih omrežjih delil objavo v njeno podporo: »Bolečina matere ne sme biti predmet posmeha. Ni opravičila, ni 'drugega zornega kota'. Obstaja samo človečnost ali njeno pomanjkanje.«

Podporni shodi so potekali tudi v Nišu, Somboru, Valjevu, Kragujevcu in Čačku. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

»Ćacilend«: Praznik sredi protesta

Odziv oblasti na protest matere je bil množičen. V sredo so pred parlamentom, v taboru, ki je v javnosti postal znan kot »Ćacilend«, organizirali velik shod. Udeleženci so bili pripeljani z več sto avtobusi.

Medtem ko je predsednik Aleksandar Vučić svoje privržence pozval, naj »ne provocirajo Dijane Hrka«, je bila realnost pred skupščino drugačna. Iz tabora so že več dni zapored glasno predvajali glasbo, kar so podporniki matere označili za nespoštljivo.

Kot je poročal Danas, so bile v »Ćacilendu« postavljene stojnice, kjer so pekli palačinke in pleskavice, medtem ko je le nekaj metrov stran potekala gladovna stavka.

V sredo so pred parlamentom organizirali velik shod v taboru, znanem kot »Ćacilend«. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Vojna številk: 47.500 proti 39.000?

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve (MUP) je objavilo uradno oceno udeležbe na obeh shodih. Po njihovih podatkih naj bi bilo na shodu SNS zbranih 47.500 ljudi, na shodu podpore Dijani Hrki pa 2.600.

Kot je analiziral N1 Srbija, bi po teh številkah shod SNS presegel celo spominsko slovesnost v Novem Sadu 1. novembra, kjer je MUP na vrhuncu naštel 39.000 ljudi.

Vendar posnetki in fotografije agencije Reuters ter posnetki z dronom, ki jih je objavil provladni Informer in Arhiv javnih zbiranj (Arhiv javnih skupova), kažejo popolnoma drugačno sliko. Iz zraka je bilo jasno videti, da je bila množica v »Ćacilendu« bistveno manjša, kot je trdil MUP, in neprimerljiva z množico, ki se je zbrala v Novem Sadu.

Shod SNS se je sicer, kot poroča N1 Srbija, takoj po govorih Ane Brnabić in Miloša Vučevića hitro razšel.

Kdo so »Čuvaji partije«?

Medtem ko je MUP poročal o desettisočih na shodu SNS, pa je raziskovalni portal Krik objavil podrobno bazo podatkov o tem, kdo so vidni posamezniki, ki se zbirajo v »Ćacilendu« in izražajo zvestobo Vučiću in stranki SNS.

Ugotovitve Krika so skrb vzbujajoče: številni med njimi imajo obsežne kriminalne kartoteke, vključno z obsodbami za umore, pretepanja, izsiljevanja, trgovino z mamili in povezavami z organiziranim kriminalom. Ti ljudje so po poročanju Krika v zadnjem letu tudi aktivno sodelovali pri napadih na študente in protestnike.

Na drugi strani se je odvijal množičen shod privržencev vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Krik je izpostavil več profilov: Đorđe Prelić »Prela«: Nekdanji vodja navijaške skupine »Alkatraz«, pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja pri umoru francoskega navijača Brisa Tatona leta 2009. Iz zapora je bil izpuščen predčasno. Za Krik je dejal, da je v taboru iz »patriotskih razlogov« in da so študenti »horde zla z ustaško ideologijo«.

Nekdanji vodja navijaške skupine »Alkatraz«, pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja pri umoru francoskega navijača leta 2009. Iz zapora je bil izpuščen predčasno. Za Krik je dejal, da je v taboru iz »patriotskih razlogov« in da so študenti »horde zla z ustaško ideologijo«. Petar Panić »Pana« : Oseba s 13 kazenskimi ovadbami (izsiljevanje, pretepanje, orožje), nekdanji telesni stražar Vojislava Šešlja in tesen prijatelj predsednika Vučića, povezan tudi z nekdanjim Zemunskim klanom.

: Oseba s 13 kazenskimi ovadbami (izsiljevanje, pretepanje, orožje), nekdanji telesni stražar in tesen prijatelj predsednika Vučića, povezan tudi z nekdanjim Zemunskim klanom. Vladimir Mandić : Nekdanji rokometaš in funkcionar SNS, ki so mu sodili zaradi poskusa umora (a je bil oproščen). Posnet je bil, kako je s hrbta brcnil študentskega redarja na enem od protestov.

: Nekdanji rokometaš in funkcionar SNS, ki so mu sodili zaradi poskusa umora (a je bil oproščen). Posnet je bil, kako je s hrbta brcnil študentskega redarja na enem od protestov. Vladimir Vučetić : Eden od obtoženih za terorizem v primeru oboroženega napada v Banjski na Kosovu septembra 2023, ki ga je vodil Milan Radoičić . Čeprav je zanj preko UNMIK-a razpisana Interpolova tiralica, je bil po poročanju Radia Slobodna Evropa (RSE) mirno opažen v »Ćacilendu«.

: Eden od obtoženih za terorizem v primeru oboroženega napada v Banjski na Kosovu septembra 2023, ki ga je vodil . Čeprav je zanj preko UNMIK-a razpisana Interpolova tiralica, je bil po poročanju Radia Slobodna Evropa (RSE) mirno opažen v »Ćacilendu«. Dijana Hrkalović : Nekdanja vplivna državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve. V začetku leta 2025 je bila (nepravnomočno) obsojena zaradi trgovanja z vplivom. Preiskave Krika so razkrile njene povezave s klanom Veljka Belivuka in Vračarskim klanom ter njeno uporabo kodirane aplikacije Sky. Po padcu v nemilost se je Hrkalovićeva, sedaj strankarska zaveznica, v »Ćacilendu« pojavila kot VIP gostja.

: Nekdanja vplivna državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve. V začetku leta 2025 je bila (nepravnomočno) obsojena zaradi trgovanja z vplivom. Preiskave Krika so razkrile njene povezave s klanom in Vračarskim klanom ter njeno uporabo kodirane aplikacije Sky. Po padcu v nemilost se je Hrkalovićeva, sedaj strankarska zaveznica, v »Ćacilendu« pojavila kot VIP gostja. Jovan Kecman »Coja«: Bivši vodja navijačev iz Novega Sada, obsojen na sedem let zapora zaradi poskusa umora in pred tem zaradi prodaje heroina kot član veje Zemunskega klana. Avgusta je bil posnet, kako je s stoli metal v protestnike v Novem Sadu.

Policija je močno varovala predvsem ograjen prostor tabora (»Ćacilend«). FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Tveganje in nadaljevanje pritiska

Predrag Petrović iz Beograjskega centra za varnostno politiko (BCBP) je za N1 Srbija ocenil, da je tabor »Ćacilend« visoko varnostno tveganje, saj so tam »ljudje s kriminalno preteklostjo in huligani«, od koder so se že organizirali napadi na protestnike. Opozoril je, da policija deluje kot »zasebno varovanje Ćacilenda« in ne ščiti enako vseh državljanov.

Medtem ko se je shod SNS zvečer zaključil in so se avtobusi razšli, Dijana Hrka in njeni podporniki ostajajo. Pritisk oblasti pa se nadaljuje; odvetnik Nikola Lakić je za N1 Srbija sporočil, da tožilstvo izvaja »strahovit pritisk«, da bi v pripor vrnili Vladimirja Štimca, nekdanjega košarkarskega reprezentanta, ki je bil pridržan zaradi udeležbe na protestih.

Dijana Hrka že četrti dan nadaljuje svojo gladovno stavko. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Pojavila so se tudi poročila o povračilnih ukrepih. Študentu Kenanu Škrijelju, ki je 16 dni pešačil iz Novega Pazarja v Novi Sad na komemoracijo, je bil po poročanju N1 Srbija ukinjen status študenta na Državni univerzi v Novem Pazarju (DUNP).