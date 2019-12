FOTO:Na Filipinih pustošil tajfun, število smrtnih žrtev narašča

FOTO: Bobbie Alota/AFP

Filipinsko otočje je na božični dan dosegel tajfun Phanfone, znan tudi kot Ursula, poroča BBC. S sabo je prinesel obilne padavine in močan veter s sunki do 190 kilometrov na uro. Lokalni mediji poročajo, da je tajfun povzročil deset smrtnih žrtev, po podatkih civilne zaščite pa je umrlo 16 ljudi. Številka bo verjetno še narasla.Korejski turistje za tiskovno agencijo AFP povedal, da je bilo letališče v Kalibu na otoku Boracay močno poškodovano.»Precej slabo je. Ceste ostajajo blokirane, vendar se domačini trudijo, da bi škodo čim prej odstranili,« je dejal.Po podatkih civilne zaščite so oblasti čez noč evakuirale več kot 16.000 ljudi, ki so jih nastanili v zasilnih zatočiščih v šolah, telovadnicah in vladnih poslopjih.Filipine letno prizadene okrog 20 tajfunov in neviht, ki pogosto terjajo smrtne žrtve. V začetku decembra je Kammuri povzročil 17 smrtnih žrtev, petsto ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Najhujši doslej je bil tajfun Haiyan , ki je leta 2013 vzel več kot 6000 življenj, približno štirje milijoni ljudi so izgubili svoje domove.