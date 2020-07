Na Floridi narašča število novih primerov obolelih s covidom-19

7.33 Brez novih pozitivnih primerov v NBA

7.29 Spomin na žrtve koronavirusa v Belgiji

7.26 V Avstraliji število okužb narašča

7.16 Vrh EU dosegel dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji

Zadnji krog testiranj na novi koronavirus, ki ga je severnoameriška košarkarska liga opravila na Floridi, ni razkril nobenega pozitivnega izvida, so sporočili iz NBA. Tokrat so testirali 346 igralcev, nihče od njih ni bil pozitiven na virus sars-cov-2. To so bili prvi rezultati po 13. juliju, ko sta bila dva igralca v »mehurčku« pozitivna, a še vedno v karanteni.Sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se bo predvidoma nadaljevala 30. julija v Orlandu v Disneyjevem športnem kompleksu. Od skupno 30 ekip lige NBA jih bo sezono nadaljevalo 22, ki se bodo borile za 16-člansko končnico. V Orlandu bodo nastopili trije slovenski košarkarji: Luka Dončić igra za Dallas, Goran Dragić za Miami, Vlatko Čančar pa za Denver.Liga NBA je odločena izpeljati sezono s tekmami brez gledalcev v Orlandu, čeprav ima Florida zadnje dni skrb vzbujajoče število novih primerov obolelih s covidom-19 na dan. Skupno je ta jugovzhodna zvezna država ZDA zabeležila več kot 360.000 primerov covida-19 in več kot 5000 smrti.V Belgiji se bodo ob nacionalnem prazniku spomnili žrtev covida-19. Belgija je bila ena najhuje prizadetih v pandemiji v Evropi. Umrlo je skoraj 10.000 ljudi.V avstralski zvezni državi Victoria so zabeležili 374 novih okužb s koronavirusom, umrle so tri osebe. Skupno število okuženih se je v Avstraliji tako povzpelo na 12.428 primerov, doslej je umrlo 126 ljudi.Sedemletni proračun in načrt za okrevanje je le pod streho. Zahodni Sloveniji dodatnih 350 milijonov evrov iz kohezije.Preberite več: Janez Janša: Sloveniji 10,5 milijarde evrov​