Na Floridi »padla« enajsta smrtna kazen

Na Floridi so v četrtek usmrtili moškega, ki je bil obsojen na smrtno kazen zaradi treh umorov. To je 11. usmrtitev v tej zvezni državi letos, skupno so jih v ZDA v letošnjem letu izvedli 30, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Floridi so v četrtek s smrtno injekcijo usmrtili moškega, ki je bil obsojen zaradi treh umorov leta 1992.

To je 11. usmrtitev v tej zvezni državi letos. Po številu izvršenih smrtnih kazni v ZDA je Florida na prvem mestu, sledita Južna Karolina in Teksas.

V ZDA so letos izvedli skupno 30 usmrtitev, kar je največ od leta 2014, ko so jih izvedli 35. Petindvajset letošnjih so izvršili s smrtno injekcijo, dve s strelskim vodom in tri z zadušitvijo z dušikom.

Smrtno kazen so prepovedali v 23 od 50 zveznih držav ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump sicer velja za podpornika smrtne kazni in je ob nastopu mandata pozval k njeni širši uporabi za najhujše zločince.