Na Floridi pogovori za konec vojne v Ukrjaini

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je današnje pogovore z ukrajinsko delegacijo na Floridi označil kot zelo plodne, vendar je opozoril, da je potrebno še veliko dela za končanje vojne v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Imeli smo še eno zelo plodno srečanje, ki je nadgradilo srečanje v Ženevi in dogodke tega tedna,« je Rubio na Floridi po poročanju AFP povedal novinarjem. »Vendar je potrebnega še veliko dela,« je dejal ameriški državni sekretar, ki je bil skupaj s posebnim odposlancem Steveom Witkoffom ter zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem v ameriški delegaciji.

Vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov, ki je vodil ukrajinsko delegacijo, je po poročanju AFP pogovore prav tako pohvalil kot »produktivne in uspešne«.

Delegaciji ZDA in Ukrajine sta se v okviru prizadevanj za končanje vojne sestali danes v kraju Hallandale Beach. »Pogovarjamo se o prihodnosti Ukrajine, o varnosti Ukrajine, o tem, da se agresija proti Ukrajini ne ponovi, o blaginji Ukrajine, o tem, kako obnoviti Ukrajino,« je po navedbah AFP dejal Umerov ob začetku pogovorov. Ameriški državni sekretar Rubio je dejal, da so pogovori na Floridi namenjeni »tlakovanju poti za konec vojne, po kateri bo Ukrajina suverena, neodvisna in uspešna«.

Delegacija ZDA naj bi v prihodnjih dneh odpotovala v Moskvo. Ameriški načrt za končanje vojne v Ukrajini, ki je podlaga za obsežne diplomatske pogovore, vsebuje številne občutljive točke.