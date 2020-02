Na francosko smučišče sneg vozijo s helikopterjem

Na smučišče Luchon-Superbagneres v francoskih Pirenejih dovažaj sneg s helikopterjem z višjih območij. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Namesto prilagajanja povečevanje težave

Nenavadno toplo vreme je na smučišču Luchon-Superbagneres pobralo skoraj ves sneg. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Zaradi nenavadno visokih temperatur, ki jih mnogi pripisujejo podnebnim spremembam, se je v teh dneh stalil skoraj ves sneg v nižjih delih smučišča Luchon-Superbagnéres v francoskih Pirenejih. Lokalni veljaki so se zato, da bi rešili sezono šolskih počitnic, ki prihaja, odločili, da bodo dali z višjih predelov smučišča sneg navoziti s helikopterjem, poroča BBC. Tako so žrtvovali okrog pet tisoč evrov, da so s helikopterjem na smučišče navozili okrog petdeset ton snega.Predsednik lokalnega svetaje za francosko televizijo izjavil, da je bila to vsekakor smiselna naložba. Zaradi pomanjkanja snega bi sicer morali zapreti nižji del smučišča, ki je namenjen začetnikom in smučarskim šolam, kar bi pomenilo izgubo okrog osemdesetih sezonskih delovnih mest smučarskih učiteljev, žičničarjev in animatorjev. Februarja in marca imajo v Franciji zimske šolske počitnice in v tem času so smučišča najbolje zasedena in ustvarijo največ prihodkov.Toda potezo močno kritizirajo okoljevarstveniki.iz okoljevarstvene organizacije Europe Écologie Les Verts (EELV) pravi, da je to narobe svet: »Namesto da bi se prilagajali globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam bomo s takšnimi rešitvami težave le še povečali, saj bomo porabili še več energije, izpustili še več toplogrednih plinov in to samo v dobro elite, ki si bo smučanje sploh še lahko privoščila.«Hervé Pounau je na kritike odgovoril, da rešitev res ni najbolj ekološka, a da niso imeli druge možnosti. Drugod po Franciji imajo podobne težave in tam, kjer niso ukrepali, so morali smučišča zaradi pomanjkanja snega začasno zapreti, kot se je to zgodilo v smučarskem središču Les Mourtis. V Franciji imajo namreč to zimo nenavadno visoke temperature, januar je bil povprečno najtoplejši v zadnjih stodvajsetih letih.