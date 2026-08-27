Na frankfurtskem letališču zaradi malarije umrla dva delavca

Na frankfurtskem letališču sta zaradi malarije umrla dva delavca, šest zaposlenih pa se je z nevarno boleznijo, ki jo prenašajo komarji, okužilo- Gre za redek izbruh malarije v Nemčiji, zdravstvene oblasti pa domnevajo, da so okuženi komarji na letališče prispeli z letalom.

Izbruh so prvič zaznali julija, ko so štirje zaposleni zboleli. Po najnovejših podatkih je okuženih šest moških, ki so delali na različnih delovnih mestih in na različnih območjih letališča. Delavci niso potovali na območja, kjer je malarija endemična, zaradi česar, kot navaja BBC, obstaja velika verjetnost, da komarji prispeli z letalom.

Preiskovalci zdaj analizirajo vzorce krvi in ugotavljajo, ali jih je okužil isti komar ali več različnih. Na frankfurtskem letališču so namestili pasti za komarje, tako ujete žuželke pa bodo analizirali v laboratoriju. Rezultati naj bi bili znani šele čez nekaj tednov.

Za prebivalce Frankfurta je tveganje po oceni tamkajšnjih zdravstvenih oblasti zelo majhno. Malarija se namreč ne prenaša s človeka na človeka, temveč jo povzročajo zajedavci, ki jih prenašajo določene vrste komarjev.

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Nemški Inštitut Robert Koch opozarja, da v Nemčiji malarija skoraj izključno prizadene ljudi, ki so se okužili med potovanjem v območjih, kjer je bolezen razširjena. Prenos okužbe neposredno na nemških letališčih je zelo redek. Zadnji tak primer so leta 2023 prav tako zabeležili na frankfurtskem letališču.

Inštitut Robert Koch opozarja, da lahko odsotnost potovalne anamneze povzroči poznejšo diagnozo, s tem pa se poveča tveganje za težji potek bolezni.

Malarija je sicer preprečljiva in ozdravljiva bolezen, vendar lahko povzroči tudi življenjsko ogrožajoče simptome. Najpogostejša je v tropskih območjih.