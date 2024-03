Na grob Navalnega se mnogi zgrinjajo tudi dva dni po pogrebu

Dva dni po pogrebu ruskega oporečnika Alekseja Navalnega, ki je umrl med prestajanjem kazni v zaporniški koloniji, ljudje še naprej prihajajo na njegov grob v Moskvi.

Mnogi so kljub navzočnosti policije v spomin na preminulega nasprotnika Kremlja na grobu danes položili cvetje.

FOTO: Olga Maltseva/AFP

Žalujoči obiskujejo grob na moskovskem pokopališču Borisov, da bi se poklonili enemu najglasnejših kritikov Kremlja. Policija je danes dogajanje opazovala, vendar ni posredovala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

FOTO: Olga Maltseva/AFP

Mladi, starejši in družine z otroki so položili cvetje na grob, ki leži blizu vhoda na pokopališče. Mnogi so jokali in se objemali, je s kraja dogodka poročal novinar dpa.

FOTO: Olga Maltseva/AFP

»Heroji ne umirajo. Hvala Aleksej,« je pisalo na enem od napisov iz kartona na grobu. Med nagrobnimi venci je bilo videti tudi otroške igrače. Iz kopice cvetja je gledal ruski pravoslavni križ s fotografijo nasmejanega Navalnega, navaja dpa.