Požar se bliža Olimpiji, kraju prvih olimpijskih iger

Menihi nočejo zapustiti otoka

Požar na otoku Evia je viden z morja, gasilci pa imajo zaradi razgibanega terena težave z gašenjem. FOTO: Str/AFP

Atene v dimu, ogrožena tudi Olimpija

Helikopter Sikorsky S-64 gasi požar v vasi Platanos v bližini antične Olimpije. FOTO: Str/AFP

V Turčiji požar dosegel termoelektrarno

Na fotografiji požar v bližini termoelektrarne Kemerkoy na jugozahodu Turčije. Gasilci za gašenje uporabljajo vodni top in helikopterje, v želji da ogenj ne doseže termoelektrarne. FOTO: Yasin Akgul/Afp

V požaru, ki je zajel grški otok Evia, je pogorelo vsaj 150 hiš, v nevarnosti so tudi tamkajšnji samostan in številne otoške vasi. Kot piše The Guardian, gre za enega od stotih požarov, ki divjajo po Grčiji, ti so izbruhnili med izrednim vročinskim valom.S požari se po več kot tednu dni bojujejo tudi v Turčiji, kjer je velik požar dosegel termoelektrarno v provinci Mugla. Z območja so evakuirali več sto ljudi.Gasilci se še naprej borijo s požarom v bližini Aten, ta pa se širi proti Olimpiji, kjer so potekale prve olimpijske igre klasične dobe. »Smo v boju s Titani,« razmere opisuje grški minister civilne zaščite, in svari, da najhujše še prihaja.Strokovnjaki so predhodno opozarjali, da bo zaradi globalnega segrevanja tovrstnih požarov vse več. Požar na otoku Evia je viden z morja, gasilci pa imajo zaradi razgibanega terena težave z gašenjem.Evakuacijo z otoka so zavrnili trije menihi, ki prebivajo v samostanu svetega Davida, ki mu prav tako grozijo ognjeni zublji. Preostali prebivalci otoških vasi so evakuirani.»Dušimo se zaradi dima,« je medijem po telefonu povedal eden od menihov, medtem ko naj bi samostan obkrožili 30- do 40-metrski plameni. Grška policija je sicer povedala, da bodo menihe prisilili k evakuaciji, če bodo njihova življenja ogrožena.Kot navaja Hardalias, v Grčiji skupno divja 118 požarov, temperature pa ostajajo nad 40 stopinj Celzija.Pod nadzorom ni niti požar v bližini Aten, kjer je na terenu več kot 500 gasilcev, požarna letala in pet helikopterjev. Požar je zdaj na obrobju glavnega grškega mesta, v gost oblak dima pa so se tamkajšnji prebivalci zbudili že včeraj. Oblasti priporočajo prebivalcem, da ostajajo v notranjih prostorih in uporabljajo zaščitne maske.Okoli sto gasilcev se spopada s požarom v okolici Olimpije, kraja, kjer so potekale prve olimpijske igre klasične dobe. Tem pomagajo trije helikopterji in dve letali.»Naredili smo vse, da muzej in arheološko središče, kjer so se začele olimpijske igre, zaščitimo pred ognjem,« je včeraj zvečer zagotovil kulturni ministerDanes zjutraj je župan Olimpijepozval k dodatni pomoči iz zraka. Evropski komisar za krizno upravljanjeje Grčiji obljubil pomoč, v luči tega pa sta Ciper in Švedska ponudila dve letali za gašenje požarov.S hudimi požari, ki jih je predsednikoznačil celo za najhujše v zgodovini države, se bojuje tudi Turčija. Doslej so terjali osem življenj, oblasti so bile na jugu države, priljubljenem med turisti, primorane evakuirati več sto ljudi.Na stotine jih je danes po morju moralo zapustiti tudi domove v provinci Mugla ob Egejskem morju, saj je požar dosegel bližnjo termoelektrarno, kjer je shranjenih več tisoč ton premoga. Vse eksplozivne kemikalije in druge nevarne snovi so po navedbah oblasti odstranili z območja, jih pa skrbi, da bi ogenj zajel premog, čeprav so večji del že premaknili.