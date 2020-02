Na Harvardu in Yalu prikrivali izvor financiranja iz tujine

Zgradba oddelka za kemijo na harvardski univerzi. Vodja oddelka je obtožen, da je zveznim organom lagal o pomoči Kitajski. FOTO: Katherine Taylor/Reuters

V ZDA so sprožili preiskave na univerzah Harvard in Yale zaradi sumov prikritega financiranja iz tujih držav, med drugim iz Savdske Arabije in Kitajske, poroča BBC.Elitni akademski ustanovi nista v celoti poročali o prejemu več sto milijonov dolarjev tujih daril in prispevkov, so sporočili z ameriškega ministrstva za izobraževanje. V skladu z ameriško zakonodajo morajo univerze prijaviti vsa sredstva iz tujih virov, ki presegajo znesek 250.000 dolarjev.Odkrili so, da od julija niso prijavili za približno 6,6 milijarde dolarjev daril iz tujih držav, med drugim iz Katarja, Kitajske, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov.Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da bi ta številka znala biti »precej podcenjena«. Uradniki so že pred časom opozorili, da je tuje financiranje ameriških univerz »črna luknja« in da so ti prilivi morda vezani na zavezujoče pogoje.»Če univerze prejemajo denar oziroma darila iz tujine, imajo študentje, donatorji in davkoplačevalci pravico, da so informirani tako o izvoru kot o znesku financiranja,« je sporočila ministrica za izobraževanje. »Gre za vpogled in pregled. Na žalost pa bolj ko preiskujemo, večkrat ugotovimo, da je poročanje pomanjkljivo.«Univerza Yale je osumljena, da ni prijavila za najmanj 375 milijonov dolarjev tujih daril in prispevkov, so povedali na ministrstvu. Zaskrbljeni so tudi, ker harvardska univerza nima ustreznega institucionalnega nadzora nad financiranjem iz tujine, prav tako poročila o sredstvih iz tujine niso dovolj transparentna.Vodja oddelka za kemijo na harvardski univerzi in dva kitajska raziskovalca sta bila v začetku tega meseca obtožena dajanja lažnih izjav v zvezi s povezanostjo s kitajsko vlado.Ministrstvo za šolstvo je v pismu pozvalo univerze Ivy League (športno združenje osmih najelitnejših zasebnih univerz iz severovzhodnih ZDA), naj za obdobje od avgusta 2013 posredujejo imena, naslove in dejavnosti tujih virov financiranja.Univerzi so pozvali, naj razkrijeta spiske o financiranju, v katero so domnevno vpletene vlade Kitajske, Katarja, Rusije, Savdske Arabije in Irana ter podjetja, med drugim tudi kitajski tehnološki velikan Huawei.Univerza Yale še ni komentirala obtožbe, da niso prijavili za 375 milijonov sredstev iz tujine. Obe univerzi za ameriško vlado menda že pripravljata odgovor na obtožbe, sta sporočili za BBC.