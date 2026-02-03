Na hišo zvezdniškega popevkarja Čolića odvrgli bombo

Na luksuzno vilo pevca Zdravka Čolića so v ponedeljek zvečer v Beogradu vrgli bombo. Po prvih informacijah ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika materialna škoda, poroča Jutarnji list, ki povzema srbske medije.

Sosedje so povedali, da so slišali grozen zvok, ki jih je zbudil. Takrat so bili v hiši pevec, njegova žena Sandra in hči Lara.

Škoda je ogromna. FOTO: Mitar Mitrović/Delo

Policija je takoj po prijavi zaprla dostop do hiše, na kraj pa so prišli tudi predstavniki ministrstva za notranje zadeve in dežurni tožilec Višjega javnega tožilstva v Beogradu. Forenziki že zbirajo dokaze in preverjajo posnetke nadzornih kamer, da bi identificirali storilca.

Poškodovana je zunanja stena vile, delci pa so zadeli tudi parkirišče na ulici, zato naj bi po neuradnih informacijah bilo poškodovanih več luksuznih avtomobilov.

»Šlo je za neposreden napad na lastnino, a glede na to, da je bila vsa družina v hiši, je sreča, da ni bil nihče poškodovan. Škoda na avtomobilih in objektu je ogromna, najbolj ogrožena pa so bila človeška življenja,« je za Jutarnji list povedal vir.

Zdravko Čolić velja za enega najbolje prodajanih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije. FOTO: Leon Vidic/Delo

V vilo se je Čolić s svojo družino preselil pred letom in pol, ko je prodal nepremičnino na Koštunjaku. Po prvih informacijah, ki jih navaja Telegraf, policija preiskuje možnost, da so bombo vrgli na napačno dvorišče. Glede na to, da ima znani pevec svojo celotno kariero status človeka brez madežev in sporov, preiskovalci sumijo, da je tarča nekdo od sosedov iz okoliških vil.

Policija bo pevca zaslišala, ali je nedavno prejel kakšno grožnjo. Oglasil se je tudi njegov nekdanji menedžer Adis Gojak, ki živi v hiši zraven, in povedal, da še ni slišal ničesar o tem, da bi bila tarča kdo drug ter da se z Zdravkom še ni pogovarjal.

74-letni Čolić je po poročanju STA eden največjih glasbenih zvezdnikov nekdanje Jugoslavije. Med njegove najbolj znane skladbe sodijo Ti si mi u krvi, Produži dalje, Gori vatra, Ljubav je samo riječ.