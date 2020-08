Na Hrvaškem 130 novih okužb, mnoge so med mladimi

Turistična gneča v središču Zadra. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Hrvaški štab civilne zaščite je ob 14. uri objavil aktualne podatke o novih okužbah na območju države. Tako kot v Sloveniji so tudi na Hrvaškem v zadnjih 24 urah zabeležili skok okužb. Včeraj jih je bilo 91, danes poročajo o kar 130, povprečna starost na novo okuženih je 34 let.Kot piše Jutarnji list, gre za drugo najvišje število novih okužb od začetka epidemije. Le pred mesecem, 11. julija, so jih evidentirali več, 140.Aktivnih okužb je trenutno na Hrvaškem 686, pomoč ventilatorjev trenutno potrebuje oseb obolelih. Aktivno okuženih je tudi 35 zdravstvenih delavcev. Umrl ni nihče, tako da ostaja število hrvaških žrtev covida-19 160.Največ novih okužb so evidentirali na območju Splitsko-dalmatinske županije, 46. 33 jih je s področja same županije, v enajstih 11 gre za ljudi s prebivališčem drugje, v dveh primerih pa gre za Švicarki, ki sta po poročanju medijev po odkritju okužb ostali v karanteni v najetem apartmaju na Hvaru.Na območju Zagreba so odkrili 29 novih okužb, v Istrski županiji le dve, v Primorsko-goranski pa pet.Tako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem opozarjajo na mnoge okužene mlade in na težave, ki jih povzročajo množične zabave. Po besedah ravnatelja Hrvaškega zavoda za javno zdravjegre za nočne klube in lokale, konkretna žarišča so odkrili v klubih v Novalji in drugod na Pagu, ali na kopnem v Makarski in Vodicah. Kot najnovejši izvor so evidentirali otok Vir, sicer pa je Capak povedal, da bistvenih novih žarišč na območju države v zadnjem dnevu niso odkrili.Kar se tiče okužb tujih turistov na Hrvaškem, ki jih odkrijejo po njihovi vrnitvi domov, so v okviru izmenjav informacij na Hrvaško v zadnjih desetih dnevih prišle informacije o 28 okužbah. Iz Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije.