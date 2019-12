FOTO:Na Hrvaškem divja močno neurje

Ob obali močno dežuje, ponekod so tudi plohe z grmenjem. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zaradi neurja so marsikje v Španiji ostali brez elektrike, na letališčih v Galiciji pa so morali preusmeriti ali odpovedati več poletov. Za celotno obalo Galicije in Asturije so danes zaradi močnega vetra in visokih valov razglasili rdeči vremenski alarm, kar je najvišja stopnja ogroženosti. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Neurja po Evropi terjala najmanj deset življenj

Neurja z močnim vetrom in nalivi, ki so ta konec tedna prizadela jug Evrope, posebej Španijo, Portugalsko in Italijo, so terjala najmanj deset življenj. Največ, šest smrti, so zabeležili v Španiji, po dva človeka sta umrla na Portugalskem in v Italiji. Za danes so napovedana nova neurja in poplave, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob hrvaški obali Jadrana danes močno dežuje in piha južni veter, ki ponekod v Dalmaciji dosega hitrosti tudi do 100 kilometrov na uro, poročajo hrvaški mediji. V nekaterih obmorskih krajih, kot so Vrsar, Vodice pri Šibeniku in Hvar, je morje poplavilo obalo. Ponekod v zaledju Dalmacije je padlo skoraj 60 litrov dežja na kvadratni meter.Ob obali močno dežuje, ponekod so tudi plohe z grmenjem. Do 10. ure so v Dalmaciji zabeležili od pet do 30 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod v zaledju Dalmacije tudi 59 litrov, je poročal portal dalmacijadanas.hr. Kot so dodali, je večino padavin pričakovati v naslednjih nekaj urah. Sredi dneva bi lahko plimovanje poplavilo obalne predele več dalmatinskih mest.Več trajektnih in ladijskih linij med celino in hrvaškimi otoki je zaradi neurja prekinjenih. Veter povzroča tudi zelo visoke valove.Neurje ob hrvaški obali je bilo pričakovano. Hrvaški hidrometeorološki zavod je objavil oranžni alarm za celotno obalo, kar pomeni, da je vreme potencialno nevarno za človeška življenja. V večernih urah naj bi se vreme umirilo.Hrvaški mediji so danes poročali, da je močna nevihta že prejšnjo noč zajela dele Dalmacije in notranjosti države med Zadrom in Kninom. V Pakoštanih pri Zadru je v soboto zvečer obilna toča prekrila ceste. Zaradi velikih količin ledu so morali posredovati gasilci, poroča regionalna televizija N1.