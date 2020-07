Na Hrvaškem 76 novih potrjenih okužb

Od srede opoldan do danes zjutraj so na Hrvaškem potrdili 76 novih okužb s koronavirusom. To je potrdila pomočnica direktorja hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Marija Bubaš, ki zatrjuje, da je stanje na Hrvaškem pod nadzorom.



Bubaševa ob tem dodala, da številke sicer niso sijajne, niti porazne, vendar pa lahko hitro postanejo trimestne, v kolikor državljani ne bodo upoštevali predpisanih ukrepov. Današnje številke so višje kot dni prej, blažji porast pa je pričakovati tudi v prihodnje.

Porast zaradi družinskih zabav

Trenutni porast je Bubaševa pripisala porokam in drugim slavjem, ko udeleženci pozabijo na protikoronske ukrepe. Izpostavila je, da se pozabi predvsem na medsebojno razdaljo in dezinfekcijo, prav tako pa prihaja do objemanja in poljubljanja. Bolj kot za zaostrovanje ukrepov se je HZJZ zavzel za odgovorno spoštovanje trenutnih priporočil s strani državljanov.



Podobno, kot pri nas se tudi Hrvati zavzemajo za beleženje udeležencev številčnejših druženj. Organizator tovrstnih dogodkov bi moral pred druženjem vse udeležence tudi opozoriti, naj raje ostanejo doma, če opažajo simptome, ki so povezani s koronaviruom, še poudarja Bubaševa.

Nova žarišča na Hrvaškem

V Istri, ki je priljubljena lokacija slovenskih turistov je bilo včeraj zabeleženih 9 novih primerov, v Dalmaciji 17. Hrvaški mediji pišejo o novih potencialnih žariščih, med temi pa naštevajo Kutino, Zadar in Ogulin. V dveh od omenjenih treh primerov se navaja ravno zasebno praznovanje.



Pričakuje se, da bo hrvaški nacionalni štab civilne zaščite še odločal, ali bo obvezna uporaba zaščitnih mask za vse.



Hrvaška je prvi primer koronavirusa zaznala 25. februarja, do danes pa so tega potrdili pri 3325 osebah. Od tega je umrlo 114 ljudi, okrevalo jih je 2277.