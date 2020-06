Na Hrvaškem potrdili 30 novih okužb

Na Hrvaškem so od ponedeljka ob 14. uri potrdili še 30 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je danes sporočil hrvaški štab za civilno zaščito. Gre za največje število novookuženih v 24 urah po 8. maju, ko so imeli 36 novih primerov. Od 18. junija so na Hrvaškem zabeležili 89 novih primerov okužbe z novim koronavirusom.Največ novih primerov so potrdili na območju Zagreba, kjer so zabeležili 14 primerov. V osiješko-baranjski županiji je 12 novih okužb, med katerimi je deset nun v samostanu v Đakovu. V Slavoniji so zabeležili še en primer na območju Slavonskega Broda, medtem ko sta dve osebi z območja Dubrovnika, ena pa iz hrvaške Istre, navaja nacionalni štab civilne zaščite.Na Hrvaškem je za covidom-19 doslej zbolelo 2366 oseb, 2142 oseb pa je ozdravelo. Na zdravljenju je še 117 oseb, umrlo je 107 ljudi. Opravili so več kot 73.000 testov, v zadnjih 24 urah 347.Hrvaški minister za zdravje, ki se mudi na obisku v Splitu, je pred novinarji ocenil, da 30 novookuženih ne pomeni, da se je epidemiološka situacija bistveno poslabšala. Pojasnil je, da ni eksponentnega zvišanja števila okuženih. Meni, da novi primeri kličejo k previdnosti vseh, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa.Več okužb kot Hrvaška pa trenutno beležijo druge države Balkana. Potem ko so v ponedeljek v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji našteli več kot 90 novih okužb, so jih danes v Bosni in Hercegovini potrdili 63, piše hrvaški Index.hr. V Srbiji in Bolgariji je zaradi nadaljnjega širjenja novega koronavirusa obvezna uporaba maske v javnih zaprtih prostorih. V Bolgariji, tako Reuters, so minuli teden potrdili 606 novih okužb, kar je največ v enem tednu od začetka epidemije.