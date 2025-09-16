Na Hrvaškem predlagali zakon za ukinitev plačevanja cestnin z gotovino

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo namerava predložiti nov zakon o plačevanju cestnin. Z uvedbo novega sistema bodo na avtocestah izključil možnost plačevanja cestnine z gotovino, za vsa tovorna vozila in motorna kolesa pa bodo uvedli obveznost uporabe naprave za plačevanje cestnine v vozilu.

»Da bi omogočili prost pretok prometa, moramo odgovoriti na vprašanje nadzora nad plačilom cestnin,« pravijo na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo, navaja portal net.hr.

Hrvaška vlada je v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost predvidela uvedbo elektronskega sistema cestninjenja. Novi zakon o plačevanju cestnin bo prvič vzpostavil enoten elektronski sistem plačevanja cestnin na celotnem avtocestnem omrežju v Republiki Hrvaški.