Na Hrvaškem prepovedali kopanje v nacionalnem parku Krka

Uprava hrvaškega nacionalnega parka Krka je objavila nova pravila, ki jih bodo morali upoštevati turisti. Ne še letos, pač pa v sezoni 2021. V hrvaškem tisku najbolj odmeva nov predpis, ki bo obiskovalcem parka prepovedal hlajenje v reki Krki in njenih slapovih.Kopanje bo prepovedano na skoraj celotnem območju parka. Izjema bodo le tri točke, ki tradicionalno veljajo tudi za kopališča domačinov.Kot poroča hrvaški portal Index, uprava parka odločitev argumentira z zavzemanjem za ohranjanje njegovih naravnih danosti in tudi s preprečevanjem nesreč. V zadnjih štirih letih so se na območju parka utopile štiri osebe.»Temeljni cilj uprave nacionalnega parka Krka je ohranjanje procesa nastanka lehnjaka. Obstoj bazena reke Krke in življenja v njej temelji ravno na razvoju barier iz sedimentarnih kamnin, zato nov pravilnik kopanje prepoveduje,« je povedala ravnateljica parkaPravilnik je že sprejet, a letos še ne bo veljal, sodeč po besedah ravnateljice zaradi turističnih programov, ki že veljajo. Veljati bo začel 1. januarja 2021. Kasneje bo kopanje dovoljeno le na dveh točkah Visovačkega jezera in ob Roškem slapu.Za znano točko s slapovi Skradinski buk, kjer bo kopanja z novim pravilnikom prav tako konec, že zdaj velja omejitev števila turistov, a zelo visoka. Njihovo število ne sme preseči 10.000 naenkrat. Mimogrede, vstopnina v park v času turistične sezone od junija do septembra znaša 200 kun oziroma okoli 27 evrov.