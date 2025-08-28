Na Hrvaškem priprli Slovenca, ker je prodajal zastrupljeno marmelado

Na Hrvaškem so priprli in kazensko ovadili 77-letnega slovenskega državljana zaradi izdelave in prodaje marmelade, po zaužitju katere sta kupca zaradi domnevne zastrupitve potrebovala zdravniško pomoč. Osumljen je izdelave in prodaje za zdravje škodljivih izdelkov, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Slovenski državljan je marmelado, za katero je kot izdelovalca navedel neobstoječo družinsko kmetijo, prodajal 23. avgusta na stojnici na prireditvi v Rupi. Marmelado sta kupila 69- in 71-letna hrvaška državljana.

Po zaužitju sta imela zdravstvene težave, zaradi česar sta 26. avgusta poiskala pomoč pri zdravniku. Ta je posumil na zastrupitev. Po analizi so ugotovili, da so bile vzrok za težave strupene rastline v marmeladi.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca priprli, policija pa je na hrvaško državno tožilstvo podala kazensko prijavo.