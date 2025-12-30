Na Hrvaškem prvi koraki k ponovni uvedbi obveznega vojaškega usposabljanja

Hrvaško ministrstvo za obrambo je v ponedeljek več kot tisoč mladim moškim poslalo vabila na obvezni zdravniški pregled, s čimer se je po njihovih navedbah začelo izvajanje postopkov za temeljno vojaško usposabljanje. Prvi naborniki bodo po napovedih v vojašnice odšli v začetku marca.

Vabila na zdravniški pregled je ministrstvo poslalo približno 1200 moškim, rojenim leta 2007 in s stalnim prebivališčem na Hrvaškem. Pregledi bodo potekali v drugi polovici januarja.

Naborniki, ki bodo ocenjeni kot sposobni za vojaško službo, bodo lahko uveljavili ugovor vesti in namesto te opravili civilno služenje. Zakon omogoča tudi odlog vojaškega usposabljanja, na primer za študente in športnike.

Preostali bodo pozive na obvezno služenje prejeli februarja. Začetek usposabljanja je predviden za marec, in sicer v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi. Letno naj bi izurili okoli 4000 nabornikov.

Ti bodo med dvomesečnim služenjem vsak mesec prejeli 1100 evrov, čas usposabljanja pa se jim bo štel v delovno dobo. Po koncu bodo lahko nadaljevali kariero v vojski oziroma na ministrstvu za obrambo, medtem ko bodo preostale razporedili med rezerviste. Imeli bodo tudi prednost pri zaposlovanju v državnih, regionalnih in lokalnih organih.

Poleg Hrvaške obvezno služenje vojaškega roka nameravajo uvesti tudi v Srbiji, kjer naj bi trajalo 75 dni. Po besedah predsednika Aleksandra Vučića ga bodo uvedli kmalu, čeprav potrebne zakonske podlage še niso sprejeli.

V nekaterih drugih evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Italiji in Franciji, medtem razmišljajo o uvedbi prostovoljnega služenja.