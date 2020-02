Mlajši moški je okužen z novim koronavirusom in je na zdravljenju na kliniki za infekcijske bolezni v Zagrebu, je danes sporočil hrvaški premier Andrej Plenković.



Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je dodal, da ima moški blažje simptome okužbe. Med 19. in 21. februarjem je bil v Milanu.



V Avstriji pa so medtem potrdili prva dva primera okužbe z novim koronavirusom.



Več sledi ...