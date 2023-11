Na Hrvaškem se še naprej širi oslovski kašelj

Na Hrvaškem že več kot mesec dni razsaja epidemija oslovskega kašlja, bakterijske okužbe, ki najhuje prizadene dojenčke. Do minulega konca tedna so zabeležili prek 400 okužb, med njimi več kot polovico na območju Splita, kjer so zaradi oslovskega kašlja preventivno hospitalizirali enega dojenčka, je poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Največ primerov oslovskega kašlja so ob Splitu doslej zabeležili v Zagrebu. Največ okužb beležijo med učenci osnovnih in srednjih šol, pri čemer ima večina blažje simptome.

Na Hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) so, da bi preprečili širjenje bolezni, odprli točko za testiranje za oslovski kašelj. Kot so pojasnili za HRT, je to bakterijsko okužbo imelo 70 odstotkov testiranih.

»Naše točke, namenjene testiranju za covid, vse bolj postajajo točke za testiranje za oslovski kašelj,« je v soboto za HRT povedal namestnik direktorja HZJZ Tomislav Benjak. Obenem je opozoril, da se epidemije bolezni, za katere so mislili, da so jih potencialno izkoreninili, pojavljajo zaradi slabše precepljenosti.

Na Hrvaškem je bilo lani na ravni države proti oslovskemu kašlju s prvim odmerkom cepljenih okoli 92 odstotkov prebivalstva. Najslabša je precepljenost v dubrovniško-neretvanski županiji, kjer s prvim odmerkom cepijo manj kot 80 odstotkov otrok.

Oslovski kašelj je bolezen dihal. Povzroča jo bakterija Bordetella pertussis, ki se nahaja v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo štiri do osem tednov. Prenaša se s človeka na človeka s kužnimi kapljicami, navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Oslovski kašelj je še vedno pomemben vzrok smrti pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev.