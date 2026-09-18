Na Hrvaškem strmoglavilo manjše letalo, pilot naj ne bi preživel

Pri Vinkovcih na vzhodu Hrvaške je danes strmoglavilo manjše letalo. Po neuradnih informacijah je bil v letalu le pilot, ki nesreče ni preživel, poročajo hrvaški mediji.

Obvestilo o strmoglavljenju letala v kraju Rokovci pri Vinkovcih so nujne službe prejele okoli desete ure. Letalo je strmoglavilo v bližini letalskega kluba Vrabac in končalo v koruznem polju ob vzletno-pristajalni stezi. Na teren so napotili vse reševalne službe in helikopter nujne medicinske pomoči.

Po neuradnih informacijah je pilot po oživljanju umrl, poroča portal Dnevnik.hr. Policija je nesrečo za hrvaški portal Index potrdila, drugih podrobnosti pa še ni sporočila.